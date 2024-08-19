Россияне не могут остановить ВСУ

Как по мне, задача заключается во взятии полностью под контроль ВСУ части Курской области России к югу от реки Сейм, на отрезке от Алексеевки до рубежа Спальное – Гирьи.

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Насколько я понимаю, ближайшей задачей было определено – ликвидация Теткинского выступления. Учитывая тот факт, что передовые подразделения ВСУ уже вышли с востока на рубеж (примерно) Комаровка – Новоивановка. Это не кажется настолько уж нереальным.

Теперь относительно реакции российского командования на события на Курском операционном направлении.

Очевидно, было решено "крепиться до последнего". То есть сейчас группировке войск противника "Север" приказано найти внутренние резервы наскирдовать личный состав по различным загашниках, но выставить по крайней мере еще 5 – 6 формирований уровня "батальон" в боеспособном состоянии на ключевые направления.

Единственное, на что согласились старшие товарищи, это вернуть в состав УВ "Север" его штатные силы и средства, то есть части и соединения, которые на постоянной основе входят в состав Ленинградского военного округа.

Например, подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады уже фиксируются в тылах группировки "Курск", ну и насколько я понимаю, 80 ОМСБр также вскоре подтянется. Первая – с Краматорского направления, вторая – с Приднепровского. Обе из состава 14-го армейского корпуса.

В общем, это и есть "искомые" 5 – 6 батальонов, но это если эти бригады доедут до Курска в неразобранном состоянии.

Однако реальная потребность в силах и средствах у противника на этом направлении значительно больше, это очевидно. Оперативная плотность войск, которые располагает на Курском операционном направлении российское командование, пока не позволяет ему полностью затормозить движение ВСУ.

Никакие нормы и стандарты россиянами там не выдерживаются. Они способны перекрывать основные транспортные узлы и направления, но должным образом решить проблему (остановить ВСУ) не могут.

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Мобилизация Путина не спасет

Если оторваться от профессиональной терминологии, то пока россияне имеют на этом направлении очаговую оборону, хотя пытаются ее наращивать и делать сплошной. Благодаря этому передовые мобильные группы и подразделения ВСУ находят в обороне противника щели и продвигаются на флангах и тылах противника.

В этом смысле, упомянутые мною "5 – 6 батальонов" коренным образом не решат вопрос. Рано или поздно, командованию противника таки придется задуматься о резервах большего масштаба. Тем более, что российское командование в присущем ему стиле вводит в бой, как говорят военные, "с колес".

Те разбитые и сожженные российские колонны под Рыльском и Коренево – это прямое следствие управления, которое демонстрирует командование УВ "Север".

Становится очевидно, что перегруппировка определенного комплекта войск вражеского УВ "Север" с Волчанского направления проблемы не решили. Остановить ВСУ противнику пока не удается.

Вместе с тем, основную массу своих резервов российский генштаб не спешит привлекать в роли сантехнической пакли на Курском операционном направлении. Ну, собственно, никто и не рассчитывал на то, что там служат неучи.

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Некоторые из них даже высказали на определенных совещаниях "смелую мысль" – а не подготовить ли асимметричный ответ в неожиданном для ВСУ месте?

Проблема заключается лишь в том, что этот ответ потребует немалого количества сил и средств. Вопрос – где их быстро и в достаточном объеме взять? Мобилизация уже не спасет, потому что требует расхода главного ресурса, которого у Путина почти не осталось – времени.

Неотложные проблемы Кремля

Итак, в стратегическом смысле перед военно-политическим руководством России стоит сразу несколько проблем:

"протечки", которые угрожают превратиться в настоящий потоп в Курской области, надо чем-то закрывать;

Покровск с Торецком также "надо брать" (но россияне до первого еще даже не доползли). Отказ от этих наступательных амбиций ради "сантехнических работ" на Курщине будет означать то же, что для ВСУ означало их прошлогоднее наступление;

очевидно, ни ВСУ, ни Украина вообще в этом году не сдадутся и не падут. А тем временем внутри самой России появились достаточно весомые и достаточно неприятные "звоночки" в финансово-экономической сфере;

вероятно, в Кремле сейчас судорожно просчитывают последствия продолжения мобилизационного развертывания ВС России. Но эти последствия даже сейчас вообще не предсказуемы: от экономики, которая и так страдает от нехватки квалифицированных рабочих рук в условиях полуизоляции, до социально-политической сферы или международных отношений.

И все это надо решать не только одновременно, но и в очень короткий срок. Более того, на это нужна целая куча денег, ресурсов, а главное – людей.

Как выяснилось – если начать отгребать из всего "страшного" мобилизационного ресурса России непригодных и забронированных в строй, конечно, найдется кого поставить, но, как всегда – есть нюансы.

Главный из них – а кто сказал, что Украина будет тихонечко наблюдать за попытками Кремля решить свои текущие и перспективные проблемы? Как по мне, главные подарки, обычно, готовят на Рождество.