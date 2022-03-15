"Благаю дати ліків і води": Геращенко пояснив, що таке рашизм, на кількох прикладах

Дії окупаційних військ російської орди не рідко називають рашизмом. Антон Геращенко пояснив, що це означає на прикладі оточених містечок Київщини та Маріуполя.

Про це радник Міністра внутрішніх справ написав у своєму фейсбуці 15 березня. В публікації зібрані кілька справді моторошних повідомлень, жителів оточеного міста.

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"Морять голодом і не дають доступу до ліків"

Слід зауважити, що загарбники часто навіть не дають організувати "зелені" коридори з гуманітарною допомогою. А коли навіть погоджуються, то нерідко просто продовжують обстріли.

Справжній Рашизм. Це те, що роблять росіяни у Ворзелі, Гостомелі, Бучі, Бородянці, Маріуполі – морять українців голодом, не дають доступу до чистої води та ліків,

– пояснив Геращенко.

Він додав, що в населених пунктах, тимчасово окупованих росіянами, залишаються вмирати люди похилого віку, інваліди та домашні тварини. Причиною цьому є те, що їх не дають евакуювати.

Повідомлення, від яких віє жахом

Усі оприлюдненні повідомлення писали у відкритому чаті Ворзеля. Проте задля безпеки авторів там змінені імена та інша персональна інформація.

Що писали люди:

"Потрібні ліки та вода. Двоє пенсіонерів, один з яких лежачий (паралізований вже 9 років), дуже потребують води та противірусних ліків – від болю в горлі, кашлю. Вже одинадцяту добу без світла, води, газу (тепла) та їжі!

Будь ласка, благаю дати ліків і води!".

"Доброго дня. Поговорив із мамою, район дитбудинку. Вона не може виїхати поки, Бабуся нетранспортабельна та тварин багато не хоче кидати. Говорить, там навколо багато залишається людей. Просять передати, що найгостріша потреба у них – бензин для генераторів. З генератором працює у людей насос і вода + телефон можна зарядити. Просять, якщо будуть ще коридори з цих автобусів, наприклад, біля залізничної станції або біля сільради або ще де, виставити з них кілька каністр бензину.

"Доброго ранку! Вчора виїхали останнім коридором. Не змогли забрати свою вівчарку. Чи є хтось, хто може погодувати собаку? Корм залишили".

Попри все – В окупованих містах люди виходять проти загарбників: дивіться відео