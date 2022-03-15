Геращенко объяснил, что такое рашизм: жуткие истории от жителей оккупированных городов

Действия оккупационных войск российской орды нередко называют фашизмом. Антон Геращенко пояснил, что это означает на примере окруженных городков Киевской области и Мариуполя.

Об этом советник Министра внутренних дел написал в своем фейсбуке 15 марта. В публикации собраны несколько действительно жутких сообщений, жителей окруженного города.

Заметьте В Мариуполе от обезвоживания умер ребенок

"Морят голодом и не дают доступ к лекарствам"

Следует заметить, что захватчики часто даже не дают организовать "зеленые" коридоры с гуманитарной помощью. А когда даже соглашаются, то нередко просто продолжают обстрелы.

Настоящий Рашизм. Это то, что делают россияне в Ворзеле, Гостомеле, Буче, Бородянке, Мариуполе – морят украинцев голодом, не дают доступа к чистой воде и лекарствам,

– пояснил Геращенко.

Он добавил, что в населенных пунктах, временно оккупированных россиянами, остаются умирать старики, инвалиды и домашние животные. Причиной этому является то, что их не дают эвакуировать.

Сообщения, от которых веет ужасом

Все обнародованные сообщения писали в открытом чате Ворзеля. Однако для безопасности авторов там изменены имена и другая персональная информация.

Что писали люди:

"Нужны лекарства и вода. Двое пенсионеров, один из которых лежачий (парализован уже 9 лет), очень нуждаются в воде и противовирусных лекарствах – от боли в горле, кашля. Уже одиннадцатые сутки без света, воды, газа (тепла) и еды!

Пожалуйста, умоляю дать лекарств и воды!".

"Доброго дня. Поговорил с мамой, район детдома. Она не может уехать пока, Бабушка нетранспортабельна и животных много не хочет бросать. Говорит, там вокруг много остается людей. Просят передать, что самая острая потребность у них – бензин для генераторов. С генератором работает у людей насос и вода + телефон можно зарядить. Просят, если будут еще коридоры из этих автобусов, например, возле железнодорожной станции или около сельсовета или еще где, выставить из них несколько канистр бензина.

"Доброе утро! Вчера выехали по последнему коридору. Не смогли забрать свою овчарку. Есть ли кто-нибудь, кто может покормить собаку? Корм оставили".

Несмотря на все – В оккупированных городах люди выходят против захватчиков: смотрите видео

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