Геращенко объяснил, что такое рашизм: жуткие истории от жителей оккупированных городов
Действия оккупационных войск российской орды нередко называют фашизмом. Антон Геращенко пояснил, что это означает на примере окруженных городков Киевской области и Мариуполя.
Об этом советник Министра внутренних дел написал в своем фейсбуке 15 марта. В публикации собраны несколько действительно жутких сообщений, жителей окруженного города.
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"Морят голодом и не дают доступ к лекарствам"
Следует заметить, что захватчики часто даже не дают организовать "зеленые" коридоры с гуманитарной помощью. А когда даже соглашаются, то нередко просто продолжают обстрелы.
Настоящий Рашизм. Это то, что делают россияне в Ворзеле, Гостомеле, Буче, Бородянке, Мариуполе – морят украинцев голодом, не дают доступа к чистой воде и лекарствам,
– пояснил Геращенко.
Он добавил, что в населенных пунктах, временно оккупированных россиянами, остаются умирать старики, инвалиды и домашние животные. Причиной этому является то, что их не дают эвакуировать.
Сообщения, от которых веет ужасом
Все обнародованные сообщения писали в открытом чате Ворзеля. Однако для безопасности авторов там изменены имена и другая персональная информация.
Что писали люди:
- "Нужны лекарства и вода. Двое пенсионеров, один из которых лежачий (парализован уже 9 лет), очень нуждаются в воде и противовирусных лекарствах – от боли в горле, кашля. Уже одиннадцатые сутки без света, воды, газа (тепла) и еды!
- Пожалуйста, умоляю дать лекарств и воды!".
- "Доброго дня. Поговорил с мамой, район детдома. Она не может уехать пока, Бабушка нетранспортабельна и животных много не хочет бросать. Говорит, там вокруг много остается людей. Просят передать, что самая острая потребность у них – бензин для генераторов. С генератором работает у людей насос и вода + телефон можно зарядить. Просят, если будут еще коридоры из этих автобусов, например, возле железнодорожной станции или около сельсовета или еще где, выставить из них несколько канистр бензина.
- "Доброе утро! Вчера выехали по последнему коридору. Не смогли забрать свою овчарку. Есть ли кто-нибудь, кто может покормить собаку? Корм оставили".
Несмотря на все – В оккупированных городах люди выходят против захватчиков: смотрите видео
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