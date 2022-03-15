Об этом советник Министра внутренних дел написал в своем фейсбуке 15 марта. В публикации собраны несколько действительно жутких сообщений, жителей окруженного города.

Заметьте В Мариуполе от обезвоживания умер ребенок

Следует заметить, что захватчики часто даже не дают организовать "зеленые" коридоры с гуманитарной помощью. А когда даже соглашаются, то нередко просто продолжают обстрелы.

Настоящий Рашизм. Это то, что делают россияне в Ворзеле, Гостомеле, Буче, Бородянке, Мариуполе – морят украинцев голодом, не дают доступа к чистой воде и лекарствам,

– пояснил Геращенко.

Он добавил, что в населенных пунктах, временно оккупированных россиянами, остаются умирать старики, инвалиды и домашние животные. Причиной этому является то, что их не дают эвакуировать.

Новость дополняется...