Благодатний вогонь з Єрусалиму привезуть в Україну: у ПЦУ розповіли коли

В Єрусалимі 1 травня зійшов Благодатний вогонь. Православна церква України очікує, що вогонь прибуде на українську землю вранці 2 травня.

Заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що Благодатний вогонь привезуть до Михайлівського Золотоверхого собору Києва.

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В Україну на Великдень привезуть Благодатний вогонь

У неділю, 2 травня, приблизно о 10:00 Благодатний вогонь привезуть в Україну. Зроблять це звичайним авіарейсом, а не чартерним, як було раніше.

Немає жодної справді вагомої потреби витрачати шалені кошти на чартерні рейси, особливо в час пандемії, щоби на кілька годин раніше привезти Святе Світло,

– зазначив Зоря.

Він також розповів, що звичай привозити Святе Світло у ніч Великодня – новий, він виник лише завдяки встановленню авіаперельотів. У давнину такого звичаю не було, хоча відомо, що у часи Середньовіччя деякі паломники за багато місяців після Великодня привозили Благодатний вогонь на терени України.

Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі

В Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього 1 травня зійшов Благодатний вогонь. Винесення Благодатного вогню з Гробу Господнього символізує вихід з Гробу "Світу істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.

Винесення Благодатного вогню з Гробу Господнього символізує вихід з Гробу "Світу істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа. Через пандемію коронавірусу доступ до храму для паломників обмежили.

Раніше предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що Україна не замовлятиме чартерний літак для транспортування Благодатного вогню. Але і наша країна отримає Святе Світло.

Благодатного вогню. Але і наша країна отримає Святе Світло. Авіакомпанії, які будуть звершувати перельоти в цей час, пообіцяли цьогоріч доставити в Україну Благодатний вогонь.

Як зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: дивіться відео

Великдень в умовах карантину: основне

У МОЗ розробили правила для безпечного святкування і мінімізації поширення COVID-19 на Великдень:

відвідувати храми можна тільки у засобах індивідуального захисту (масці, респіраторі). Маску потрібно носити як у приміщені, так і на вулиці під час релігійних заходів;

у приміщенні храмів дозволяється перебування громадян із розрахунку – 1 людина на 4 квадратних метри;

між людьми повинна бути дотримана дистанція в 1,5 метра, зокрема, і на вулиці.



Правила Богослужінь на Великдень / Інфографіка 24 каналу