Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі: онлайн-трансляція
В Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього 1 травня сходить Благодатний вогонь. Винесення Благодатного вогню з Гробу Господнього символізує вихід з Гробу "Світу істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.
Джерело:24 канал
На жаль, через пандемію коронавірусу доступ до Храму Воскресіння Христового для паломників обмежили.
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