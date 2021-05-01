В Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього 1 травня сходить Благодатний вогонь. Винесення Благодатного вогню з Гробу Господнього символізує вихід з Гробу "Світу істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.

На жаль, через пандемію коронавірусу доступ до Храму Воскресіння Христового для паломників обмежили. Важливо Великодні богослужіння на українських каналах: де й коли дивитися Як відбувається сходження Благодатного вогню в Єрусалимі: дивіться відео Новина доповнюється...