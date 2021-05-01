Через епідемію коронавірусу вірянам рекомендують на Великодні свята залишатися вдома. До святкових богослужінь можна буде долучитися з допомогою трансляцій, які відбуватимуться на кількох українських телеканалах.

Великодні служби відбудуться як пізно ввечері 1 травня, так і вранці 2 травня.

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Розклад онлайн-трансляцій Великодніх богослужінь

Православна церква України

У суботу, 1 травня, о 23:00 у прямому ефірі UA: Перший та UA: Крим розпочнеться урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди Світлого Христового Воскресіння. Богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолить Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Українська греко-католицька церква

У неділю, 2 травня, о 7:30 телеканали UA: Перший та UA: Крим транслюватимуть Великодні богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Довідка. З березня 2020 року, після запровадження карантинних обмежень, канали UA: Перший, UA: Культура та регіональні телеканали Суспільного мовника транслюють богослужіння й інші обрядові заходи.

Святкування Великодня в умовах карантину: що відомо