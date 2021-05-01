Великодні богослужіння на українських каналах: де й коли дивитися
Через епідемію коронавірусу вірянам рекомендують на Великодні свята залишатися вдома. До святкових богослужінь можна буде долучитися з допомогою трансляцій, які відбуватимуться на кількох українських телеканалах.
Джерело:"Суспільне"
Великодні служби відбудуться як пізно ввечері 1 травня, так і вранці 2 травня.
Читайте також Як працюватимуть храми ПЦУ на Великдень під час карантину
Розклад онлайн-трансляцій Великодніх богослужінь
Православна церква України
У суботу, 1 травня, о 23:00 у прямому ефірі UA: Перший та UA: Крим розпочнеться урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди Світлого Христового Воскресіння. Богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолить Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Українська греко-католицька церква
У неділю, 2 травня, о 7:30 телеканали UA: Перший та UA: Крим транслюватимуть Великодні богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.
Святкування Великодня в умовах карантину: що відомо
- Раніше Митрополит Епіфаній заявив, що храми ПЦУ на Великдень будуть відкриті. Однак запевнив, що вони зроблять усе, щоб убезпечити вірян в умовах епідемії коронавірусу.
- Водночас Рада Церков Львова оприлюднила рекомендації щодо святкування Великодня, попросивши українців залишатися вдома та долучатися до онлайн-літургій. Згодом зі схожою заявою виступили й у Києві.
- Вірян, які все ж прийдуть на святкові служби, просять бути у масках та дотримуватися соціальної дистанції.
- Водночас в уряді запевняють, що посилювати карантин на Великдень не будуть.
Поділитися новиною