Из-за эпидемии коронавируса верующим рекомендуют на Пасхальные праздники оставаться дома. К праздничным богослужениям можно будет присоединиться с помощью трансляций, которые будут проходить на нескольких украинских телеканалах.

Пасхальные службы состоятся как поздно вечером 1 мая, так и утром 2 мая.

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Расписание онлайн-трансляций пасхальных богослужений

Православная церковь Украины

В субботу, 1 мая, в 23:00 в прямом эфире UA: Первый и UA: Крым начнется торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения. Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе возглавит Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Украинская греко-католическая церковь

В воскресенье, 2 мая, в 7:30 телеканалы UA: Первый и UA: Крым будут транслировать Пасхальные богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Справка. С марта 2020 года, после введения карантинных ограничений, каналы UA: Первый, UA: Культура и региональные телеканалы Общественного вещателя транслируют богослужения и другие обрядовые мероприятия.

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