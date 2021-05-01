Пасхальные богослужения на украинских каналах: где и когда смотреть
Из-за эпидемии коронавируса верующим рекомендуют на Пасхальные праздники оставаться дома. К праздничным богослужениям можно будет присоединиться с помощью трансляций, которые будут проходить на нескольких украинских телеканалах.
Источник:"Суспільне"
Пасхальные службы состоятся как поздно вечером 1 мая, так и утром 2 мая.
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Расписание онлайн-трансляций пасхальных богослужений
Православная церковь Украины
В субботу, 1 мая, в 23:00 в прямом эфире UA: Первый и UA: Крым начнется торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения. Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе возглавит Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Украинская греко-католическая церковь
В воскресенье, 2 мая, в 7:30 телеканалы UA: Первый и UA: Крым будут транслировать Пасхальные богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.
Празднование Пасхи в условиях карантина: что известно
- Ранее Митрополит Епифаний заявил, что храмы ПЦУ на Пасху будут открыты. Однако заверил, что они сделают все, чтобы обезопасить верующих в условиях эпидемии коронавируса.
- В то же время Совет Церквей Львова обнародовал рекомендации по празднованию Пасхи, попросив украинцев оставаться дома и приобщаться к онлайн-литургиям. Впоследствии с похожим заявлением выступили и в Киеве.
- Верующих, которые все же придут на праздничные службы, просят быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
- В то же время в правительстве уверяют, что усиливать карантин на Пасху не будут.
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