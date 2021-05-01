Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: онлайн-трансляция
В Иерусалиме в Храме Гроба Господня 1 мая сходит Благодатный огонь. Вынесение Благодатного огня из Гроба Господня символизирует выход из Гроба "Мира истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.
Источник:24 канал
К сожалению, из-за пандемии коронавируса доступ к Храму Воскресения Христова для паломников ограничили.
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