В Иерусалиме в Храме Гроба Господня 1 мая сходит Благодатный огонь. Вынесение Благодатного огня из Гроба Господня символизирует выход из Гроба "Мира истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса доступ к Храму Воскресения Христова для паломников ограничили. Важно Пасхальные богослужения на украинских каналах: где и когда смотреть Как происходит схождение Благодатного огня в Иерусалиме: смотрите видео Новость дополняется ...