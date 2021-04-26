В этом году Украина не будет заказывать чартерный самолет, который бы доставил Благодатный огонь. В то же время Святой свет доставят в Украину другим способом.

Об этом заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Он пояснил, что Благодатный огонь в Украину доставят по такой же схеме, которая была в 2020 году.

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Епифаний добавил, что те компании, которые будут совершать перелеты в это время, пообещали в этом году доставить в Украину Благодатный огонь. По словам главы ПЦУ, это могут быть даже технические рейсы.

Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы это свет получим и распространим по Украине,

– сказал предстоятель ПЦУ.

Как Украина получила Благодатный огонь в 2020 году

В 2020 году получение Благодатного огня было под вопросом , ведь именно тогда началась пандемия коронавируса.

, ведь именно тогда началась пандемия коронавируса. Митрополит Епифаний заявил, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей.

или средства защиты для врачей. В то же время Православная церковь Украины все же получила Благодатный огонь при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.

Самолет МАУ, который привез огонь, выполнявший рейс Киев – Шанхай – Тель-Авиа – Киев и доставлял гуманитарный груз медицинского назначения из Китая в Израиль.

Обратите внимание! Ежегодно в Иерусалиме происходит процесс схождения Благодатного огня. Зажженные свечи выносят из Гроба Господня в храме Воскресения. Воспаление Благодатного огня символизирует праздник воскресения Иисуса Христа. После этого огонь доставят в храмы по всему миру.