Получит ли Украина в этом году Благодатный огонь: объяснение Епифания
В этом году Украина не будет заказывать чартерный самолет, который бы доставил Благодатный огонь. В то же время Святой свет доставят в Украину другим способом.
Источник:"Радио Свобода"
Об этом заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Он пояснил, что Благодатный огонь в Украину доставят по такой же схеме, которая была в 2020 году.
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Епифаний добавил, что те компании, которые будут совершать перелеты в это время, пообещали в этом году доставить в Украину Благодатный огонь. По словам главы ПЦУ, это могут быть даже технические рейсы.
Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы это свет получим и распространим по Украине,
– сказал предстоятель ПЦУ.
Как Украина получила Благодатный огонь в 2020 году
- В 2020 году получение Благодатного огня было под вопросом, ведь именно тогда началась пандемия коронавируса.
- Митрополит Епифаний заявил, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей.
- В то же время Православная церковь Украины все же получила Благодатный огонь при содействии авиакомпании МАУ и посольства Украины в Израиле.
- Самолет МАУ, который привез огонь, выполнявший рейс Киев – Шанхай – Тель-Авиа – Киев и доставлял гуманитарный груз медицинского назначения из Китая в Израиль.
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