Використання генераторів взимку: які поради дали українцям у МВС
Джерело:МВС України
З приходом холодів збільшується ймовірність російських атак по українській енергоінфраструктурі. Ворог дедалі більше намагатиметься залишити українців без електрики та тепла. Це може знову спричинити використання генераторів громадянами.
При цьому важливо дотримуватися правил безпечної експлуатації. У Міністерстві внутрішніх справ нагадали базові правила, щоб уникнути небезпеки.
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Що варто пам'ятати під час роботи з генератором
Серед головних рекомендацій варто виокремити те, що користуватися таким пристроєм варто лише на відкритому повітрі. Також потрібно спостерігати за тим, аби генератор завжди був сухим.
Надзвичайно важливо час від часу робити перерви у роботі генератора.
Водночас відомство радить купувати лише сертифіковану продукцію, а також дотримуватися усіх інструкцій. Варто обмежити доступ стороннім особам та тваринам. Заборонено об'єднувати генератори у ланцюг.
Пальне рекомендовано зберігати окремо від генератора.
Правила використання генератора: дивіться відео
Що відомо про стан енергосистеми України зараз
- 11 грудня стало відомо, що в Україні існує загроза аварійних відключень світла всього після декількох днів морозу. Нещодавно в "Укренерго" попередили про можливі проблеми в енергетиці, закликавши до економії. Причиною цього є зниження середньодобової температури до -4 градусів за Цельсієм. Важливим фактором є те, що енергосфера існує під тиском технічних, воєнних та фінансових чинників.
- Загалом українська енергосистема працює в штатному режимі. Однак пошкодження відповідних об'єктів унаслідок російських обстрілів призвело до дефіциту електроенергії. Станом на сьогодні він становить близько 2%. За словами експерта з енергетики центру Разумкова Максима Білявського потрібно розуміти, що нам доведеться економити електричну енергію, щоб допомоги диспетчерам Укренерго й самій енергосистемі збалансуватись.
- У ніч на 13 грудня ворог атакував Київ балістичними ракетами. У ДТЕК повідомили, що внаслідок обстрілу було знеструмлено 35 домівок приватного сектору. Водночас у Міненерго повідомили, що загалом протягом тієї доби через негоду знеструмлено 247 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Київській та Харківській областях.