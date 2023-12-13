В Україні можливі відключення світла через російські обстріли. Про те, де можна залишити продукти харчування, аби зберегти їх свіжими у разі вимкнення електроенергії, пише 24 Канал.

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Як зберегти продукти без світла

Аби зберегти якість продуктів, що швидко псуються, можна налити у таз води, помістити пакети з льодом чи пляшки із замороженою водою. Потім варто поставити в нього відро з продуктами, що швидко псуються та накрити кришкою. А на кришку варто покласти рушник таким чином, щоб його кінці опускалися у воду.

Однією з порад, які допоможуть зберегти вашу їжу, це використовувати "Льодовник", як альтернативу холодильнику в приватному будинку.

"Льодовниками" називають сховища, які найчастіше облаштовували у погребі. Для цього наші предки робили заглиблення, огороджували дно та стіни дошками чи фанерою, ставили дерев'яний коробок меншого периметра. Вільний простір між дошками та ящиком заповнювали льодом, після чого використовували як морозильну камеру.

У разі відсутності погребу, такий "льодовник" можна зробити на вулиці. Проте, в такому випадку необхідно викопати яму в землі, поставити в неї відро, а вільний простір обкласти льодом.

Основні правила, аби залишити продукти свіжими

Варто рідше відкривате дверцята холодильника, щоб усередині залишалося холодне повітря. Крім цього, можна тримати у морозилці декілька пляшок із замороженою водою. Ними можна обкласти м'ясо. Так, воно буде розмороджуватися повільніше.

Використовуйте природне охолодження. Скористайтеся природнім холодом в нічний час та помістіть предмети на вулиці у безпечному контейнері, якщо температура досить низька.

Зайвим не буде і запастися консервами, сухофруктами, горіхами та іншими продуктами тривалого зберігання. Ці продукти не вимагають охолодження та не псуються протягом тривалого періоду.

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