В Украине возможны отключения света из-за российских обстрелов. О том, где можно оставить продукты питания, чтобы сохранить их свежими при выключении электроэнергии, пишет 24 Канал.
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Как сохранить продукты без света
Чтобы сохранить качество скоропортящихся продуктов, можно налить в таз воды, поместить пакеты со льдом или бутылки с замороженной водой. Затем следует поставить в него ведро с быстро портящимися продуктами и накрыть крышкой. А на крышку следует положить полотенце таким образом, чтобы его концы опускались в воду.
Одним из советов, которые помогут сохранить вашу еду, это использовать "Ледовник", как альтернативу холодильнику в частном доме.
"Ледовниками" называют хранилища, которые чаще всего обустраивали в погребе. Для этого наши предки делали углубления, огораживали дно и стены досками или фанерой, ставили деревянный ящик меньшего периметра. Свободное пространство между досками и ящиком заполняли льдом, после чего использовали в качестве морозильной камеры.
В случае отсутствия погреба, такой "ледник" можно совершить на улице. Однако, в таком случае необходимо вырыть яму в земле, поставить в нее ведро, а свободное пространство обложить льдом.
Основные правила, чтобы оставить продукты свежими
Стоит реже открывать дверцу холодильника, чтобы внутри оставался холодный воздух. Кроме того, можно держать в морозилке несколько бутылок с замороженной водой. Ими можно обложить мясо. Так, оно будет размораживаться медленнее.
Используйте природное охлаждение. Воспользуйтесь естественным холодом в ночное время и поместите предметы на улице в безопасном контейнере, если температура достаточно низкая.
Лишним не будет и запастись консервами, сухофруктами, орехами и другими продуктами длительного хранения. Эти продукты не требуют охлаждения и не портятся в течение длительного периода.
Что можно приобрести в магазине, чтобы переждать период отключения электроэнергии
- Городские власти Киева рекомендует украинцам сделать достаточный запас воды. В частности, на одного взрослого человека в сутки нужно 3 литра питьевой воды, включая жидкость, которая есть в пище. Если учитывать объемы технической воды для гигиены и приготовления пищи, то это – 10 – 12 литров. Чтобы людям было проще, была создана электронная карта бюветов.
- Что касается продуктов питания, то следует иметь запасы непортящихся продуктов хотя бы на 3 дня. В частности, советуют запастись мясными, рыбными и овощными консервами, сушеными и вяленым мясом. А также рекомендуют сделать запас сублимированных продуктов (каши, лапша быстрого приготовления, супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры).