В Україні можливі відключення світла через обстріли, які може влаштувати наш ворог. про те, як зігрітися, якщо в будинку відсутнє опалення – у тексті 24 Каналу.

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Як підготувати будинок

Є прості способи, щоб підготувати свій будинок до холодної пори року. Ці процедури можна зробити в будь-який час, але краще почати з приходом перших морозів.

У першу чергу потрібно звернути увагу на вхідні двері та вікна. Основна частина тепла виходить саме через щілини. Можна скористатися ущільнювачем, або плівкою для пакування, щоб закрити їх. Головне, не допустити вихід тепла з будинку.

Щільні штори, пледи, тканина чи ковдра теж підійдуть для завішування вікон.

Підлогу краще прикрити килимом. Так вона теж буде зберігати тепло. Загалом, формула просто – чим більше текстилю в кімнаті, тим більше тепла в ній збережеться. Керуючись цим правилом, можна повісити килими також на стіни.

Як зігрітися у квартирі

Для того, аби не замерзнути в квартирі потрібно приділити увагу багатошаровості свого одягу. Із тканин краще обирати бавовну, шерсть, фліс. Але між шарами одягу має бути простір. Якщо є спеціальна термобілизна, її можна одягнути під піжаму, теплі шкарпетки і теплі капці.

Також важливо багато рухатися. Крім цього, не варто недооцінювати гарячі напої: каву або чай. Вони теж стануть у пригоді, якщо ви хочете зігрітися у квартирі.

Для обігріву спального місця знадобляться перевірені "бабусині" рецепти – налийте гарячу воду в пляшки, загорніть у рушники та покладіть у ліжко.

Створіть "зону тепла". Таку пораду дають мандрівники. У вашому житлі має бути невелика кімната, де збирається вся сім’я. Тут можна встановити різні портативні лампи та обігрівачі. Можна навіть використовувати спальники.

Як зігрітися за допомогою продуктів

У зимовий період певна їжа допомагає зігрітися. Рекомендують їсти гарячі перші страви на м’ясному бульйоні. А ситний овочевий суп можна скуштувати навіть на ніч — у такому разі організм засне у теплі.

Для теплообміну підійдуть такі продукти як волоські горіхи, імбир, морські водорості та морепродукти. У холодні дні важливо їсти каші с високим вмістом білка – риба, м’ясо, яйця і молочні продукти.

Також додавати до їжі та спеції, які прискорюють обмін – каррі, хрін, гірчицю, перець, корінь імбиру, корицю, шафран.

Чи можна зігріватися за допомогою алкоголю

А от грітися за допомогою алкоголю медики не рекомендують. Спиртне спочатку розширює судини, а потім різко звужує. Отже, спочатку вам стане дуже тепло, а за пару годин, можна замерзнути ще сильніше.

Кращим варіантом для зігрівання стане чай у термосі – з трав, з малиною, ромашкою, калиною. У чай можна додавати корицю, кардамон та імбир.