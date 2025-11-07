У Києві блогер передягнувся у форму поліції і співав російські пісні: що йому загрожує

Поліція притягнула до відповідальності хлопця, який співав російські пісні у формі поліцейського. Ним виявився 20-річний житель Києва.

Про це пише 24 Канал з посиланням на столичну поліцію.

Що в поліції розповіли про інцидент?

Під час моніторингу соцмереж поліція побачила відео, на якому хлопець був одягнений у форму поліцейського та співав російські пісні з ненормативною лексикою.

Згодом правоохоронці встановили його особу – це житель столиці.

За словами самого хлопця, він зробив відео "заради хайпу" та для збільшення кількості підписників. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол за статтею про незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України.

Йому загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

Важливо! Поліція наголошує, що використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність.

Інші випадки: коротко