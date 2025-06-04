Суд застосував до неї захід впливу у вигляді попередження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Суд визнав школярку винною за дрібне хуліганство

Інцидент стався 21 квітня 2025 року на межі Яворівського та Львівського районів. Неповнолітня вилізла на дорожній знак, де зняла і виклала у мережу відео під російську музику.

Яворівський районний суд визнав винною школярку. Під час судового засідання дівчина визнала провину і розкаялася. Вона попросила призначити їй покарання у вигляді попередження.

Суд задовольнив прохання дівчини й застосував до неї захід впливу у вигляді попередження за статтею "Дрібне хуліганство".

Зверніть увагу! Українці можуть викликати поліцію через прослуховування російськомовного контенту у публічних місцях, зокрема музики.

Раніше повідомлялось, що школярі в одній із львівських шкіл співали пісні російського репера Моргенштерна у туалеті. На скандал відреагував директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк, а на батьків неповнолітніх склали протоколи за невиконання обов'язків виховання дітей.