Допитували годинами, – тревел-блогер зі США розповів, чому провів 17 днів у російській в'язниці

Один з відомих американських блогерів в період повномасштабної війни побував упродовж одного року і в Україні, і в Росії. Тепер він має власну картинку реалій в цих країнах і навряд чи колись ще раз наважиться відвідати країну-агресорку, де йому довелося повною мірою відчути російську "гостинність".

Тревел-блогер зі США Томмі Бірд "Sabbatical" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу визнав, що був наївний та до кінця не усвідомлював, що його чекатиме в Росії.

В чому ФСБ звинуватила блогера?

Блогер зі США розповів, що намагався зробити сухопутну подорож із Європи до Східної Азії. Тому йому довелося їхати через Росію. Каже, що не розумів тоді на скільки жорстоким може бути російський уряд. У жовтні 2024 року, повертаючись з Китаю через північний кордон, він вдруге в'їхав на російську територію.

А це територія, як мені видається, де іноземці, які не є громадянами Китаю, перетинають кордон доволі рідко, якщо взагалі колись роблять це. Мене допитували годинами,

– пригадує Томмі Бірд.

Він зазначив, що росіяни змусили його боятися того, що він може бути одразу заарештований. Тоді тревел-блогер зрозумів, що Росія – не така країна, як інші, тут свої правила гри. Він визнав, що припустився величезної помилки, ухваливши рішення поїхати туди.

"Мені треба було одразу розвернутися, замість цього я продовжив свій шлях. Буквально через декілька днів російська ФСБ заарештувала мене за підозрою у шпигунстві чи спробі знайти в мене наркотики. Мені довелося насильно засвоїти урок Росії, провівши 17 днів у в'язниці", – констатує Томмі Бірд.

