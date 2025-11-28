Допрашивали часами, – тревел-блогер из США рассказал, почему провел 17 дней в российской тюрьме

Один из известных американских блогеров в период полномасштабной войны побывал в течение одного года и в Украине, и в России. Теперь он имеет собственную картинку реалий в этих странах и вряд ли когда-то еще раз решится посетить страну-агрессора, где ему пришлось в полной мере ощутить российское "гостеприимство".

Тревел-блогер из США Томми Бирд "Sabbatical" в эксклюзивном интервью 24 Каналу признал, что был наивен и до конца не осознавал, что его ждет в России.

В чем ФСБ обвинила блогера?

Блогер из США рассказал, что пытался сделать сухопутное путешествие из Европы в Восточную Азию. Поэтому ему пришлось ехать через Россию. Говорит, что не понимал тогда на сколько жестоким может быть российское правительство. В октябре 2024 года, возвращаясь из Китая через северную границу, он второй раз въехал на российскую территорию.

А это территория, как мне кажется, где иностранцы, которые не являются гражданами Китая, пересекают границу довольно редко, если вообще когда-то делают это. Меня допрашивали часами,

– вспоминает Томми Бирд.

Он отметил, что россияне заставили его бояться того, что он может быть сразу арестован. Тогда тревел-блогер понял, что Россия – не такая страна, как другие, здесь свои правила игры. Он признал, что допустил огромную ошибку, приняв решение поехать туда.

"Мне надо было сразу развернуться, вместо этого я продолжил свой путь. Буквально через несколько дней российская ФСБ арестовала меня по подозрению в шпионаже или попытке найти у меня наркотики. Мне пришлось насильно усвоить урок России, проведя 17 дней в тюрьме", – констатирует Томми Бирд.

