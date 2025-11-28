Тревел-блогер из США Томми Бирд "Sabbatical" в эксклюзивном интервью 24 Каналу признал, что был наивен и до конца не осознавал, что его ждет в России.
В чем ФСБ обвинила блогера?
Блогер из США рассказал, что пытался сделать сухопутное путешествие из Европы в Восточную Азию. Поэтому ему пришлось ехать через Россию. Говорит, что не понимал тогда на сколько жестоким может быть российское правительство. В октябре 2024 года, возвращаясь из Китая через северную границу, он второй раз въехал на российскую территорию.
А это территория, как мне кажется, где иностранцы, которые не являются гражданами Китая, пересекают границу довольно редко, если вообще когда-то делают это. Меня допрашивали часами,
– вспоминает Томми Бирд.
Он отметил, что россияне заставили его бояться того, что он может быть сразу арестован. Тогда тревел-блогер понял, что Россия – не такая страна, как другие, здесь свои правила игры. Он признал, что допустил огромную ошибку, приняв решение поехать туда.
"Мне надо было сразу развернуться, вместо этого я продолжил свой путь. Буквально через несколько дней российская ФСБ арестовала меня по подозрению в шпионаже или попытке найти у меня наркотики. Мне пришлось насильно усвоить урок России, проведя 17 дней в тюрьме", – констатирует Томми Бирд.
Что известно о Томми Бирде?
Он американец, ведет блог о путешествиях на канале под названием "Sabbatical" в YouTube. Мужчина родом с острова Лонг-Айленд, США. В течение 15 лет путешествует и живет за границей. Он объездил все континенты, кроме Антарктиды, документируя свое путешествие.
Томми Бирд недавно побывал в Украине, чтобы увидеть, как живет население во время полномасштабной войны. В частности, он посетил Киев, Львов, Одессу. В своем блоге он показал, как рано утром, находясь во Львове, его разбудил сигнал воздушной тревоги из-за опасности российских "Шахедов".