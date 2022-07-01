Німеччина хоче скасувати блокування санкційних товарів до Калінінграда, – Spiegel

Федеральний уряд Німеччини обурений діями Литви. У Берліні не поділяють позицію литовців щодо того, що транзит санкційних товарів до Калінінграда не повинен проходити через територію ЄС.

За інформацією видання, суперечка щодо заборони транзиту окремих товарів у російський Калінінград посилюється. Незабаром блокада може бути скасована, на цьому наполягає Німеччина.

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Майже два тижні Єврокомісія та Литва обговорюють, чи підпадають під санкції ЄС і транзитні вантажі для Калінінграда. Тепер федеральний уряд наполягає на тому, щоб цю територію було виключено з під заборони, щоб уникнути ескалації.

"Блокада Калінінграду"

З 17 червня Литва заборонила транспортування: будівельних матеріалів, металів та вугілля в Калінінград, посилаючись на санкції ЄС через вторгнення Росії в Україну. Заборона стосується залізничного маршруту Москва – Калінінград і автомобільного транспорту. Повітряні та морські шляхи не підпадають під санкції.

Позиція Німеччини

У федеральному уряді Німеччини побоюються, що конфлікт з Росією може призвести до ескалації через транзитну суперечку. На їхню думку, Москва може застосувати силу для створення сухопутного коридору. Калінінград межує з Литвою, Польщею та Балтійським морем. Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що одна з його найважливіших цілей – не допустити втручання НАТО у війну. У Литві дислокуються німецькі солдати, які можуть бути втягнуті в можливий конфлікт.

Позиція Литви

Німці чинять тиск на Єврокомісію, щоб санкції не поширювалися на Калінінград. Вони бояться, що їхні солдати можуть вступити у військовий конфлікт і дозволяють Росії себе залякати,

– заявили в уряді Литви.

Рішення щодо цього питання мають прийняти до 10 липня, коли мають набути чинності наступні санкції. Литва наполягає на своєму тлумаченні санкцій.

"Ми не змінили свого ставлення, його змінило ЄС. Нещодавно у квітні Комісія запевнила, що санкції також стосуватимуться транзиту до Калінінграда та з нього – щоразу, коли товари з Росії перетинають кордон ЄС, як залізницею, так і дорогою. Навіть після п'ятого пакета санкцій Комісія нічого іншого не повідомила", – сказав високопоставлений представник Литви.

Тепер у Вільнюсі побоюються, що будь-яке скасування санкцій може погіршити безпекову ситуацію, там вважають, що не можна йти на поступки Росії.

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