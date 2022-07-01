Германия хочет отменить блокировку санкционных товаров в Калининград, – Spiegel

Федеральное правительство Германии возмущено действиями Литвы. В Берлине не разделяют позицию литовцев относительно того, что транзит санкционных товаров в Калининград не должен проходить через территорию ЕС.

По информации издания, спор по запрету транзита отдельных товаров в российский Калининград усиливается. Вскоре блокада может быть упразднена, на этом настаивает Германия.

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Около двух недель Еврокомиссия и Литва обсуждают, подпадают ли под санкции ЕС и транзитные грузы для Калининграда. Теперь федеральное правительство настаивает на том, чтобы эта территория была исключена из-под запрета, чтобы избежать эскалации.

"Блокода Калининграда"

С 17 июня Литва запретила транспортировку: строительных материалов, металлов и угля в Калининград, ссылаясь на санкции ЕС из-за вторжения России в Украину. Запрет касается железнодорожного маршрута Москва – Калининград и автомобильного транспорта. Воздушные и морские пути не подпадают под санкции.

Позиция Германии

В федеральном правительстве Германии опасаются, что конфликт с Россией может привести к эскалации из-за транзитного спора. По их мнению, Москва может применить силу для создания сухопутного коридора. Калининград граничит с Литвой, Польшей и Балтийским морем. Канцлер Олаф Шольц неоднократно отмечал, что одна из его важнейших целей – не допустить вмешательства НАТО в войну. В Литве дислоцируются немецкие солдаты, которые могут быть вовлечены в возможный конфликт.

Позиция Литвы

Немцы оказывают давление на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на Калининград. Они боятся, что их солдаты могут вступить в военный конфликт и позволяют России себя запугать,

– заявили в правительстве Литвы.

Решения по этому вопросу должны принять до 10 июля, когда должны вступить в силу следующие санкции. Литва настаивает на своем толковании санкций.

"Мы не изменили своего отношения, его изменило ЕС. Недавно в апреле Комиссия заверила, что санкции также будут касаться транзита в Калининград и с него – всякий раз, когда товары из России пересекают границу ЕС, как по железной дороге, так и по дороге. Даже после пятого пакета санкций Комиссия ничего другого не сообщила", – сказал высокопоставленный представитель Литвы.

Теперь в Вильнюсе опасаются, что любая отмена санкций может ухудшить ситуацию, там считают, что нельзя идти на уступки России.

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