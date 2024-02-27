Мінвідновлення виконало всі домовленості для попередження блокади польського кордону

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури продовжує діалог з Міністерством інфраструктури Польщі щодо блокування кордону. У Мінвідновленні заявили, що українська сторона виконала свої обіцянки і робить все можливе, щоб перевізники не поновили протест.

За ініціативи української сторони відбулася чергова розмова між заступником міністра Сергієм Деркачем та Павелом Ганцажем, заступником міністра інфраструктури Польщі. Там зазначають, що ситуація залишається складною через блокаду з боку фермерів та вже вийшла за всі межі цивілізованого протесту.

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Відповідальність лежить на польській стороні

Також з'являлася інформація, що до блокади польських фермерів долучилися також й перевізики. Однак Останні призупинили свій протест після домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі.

Частину з цих домовленостей складали пункти, на які погодилось наше Міністерство. Ми дотримали свого слова та виконали все, що обіцяли. Колега запевнив, що роблять все від них залежне, щоб перевізники не поновили свій протест. Питання, які досі не вирішені – зона відповідальності Міністерства інфраструктури Польщі,

– підкреслив Сергій Деркач.

Польську сторону також повідомили про зафіксовані випадки, коли окремі вантажівки проїжджають до України, оминаючи блокаду. Міністерство відновлення зазначило, що вони фіксують такі випадки та очікують на офіційну реакцію.

Заступник міністра наголосив, що продовження "транспортного безвізу" є для України важливим та терміновим. Наразі Міністерство відновлення звернулось до Єврокомісії з проханням пришвидшити процес підготовки до продовження Угоди про лібералізацію та провести відповідні перемовини.

Наразі з польського боку кордону заблокованими залишаються більше 2 тисяч вантажівок.

Блокування кордону: що відбувається