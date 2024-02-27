Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону, що відбувається на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів" та "Краківець". Адже фермери розгорнули протест на всіх 6 пунктах пропуску.

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Що відбувається на польському кордоні

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. На щастя, вони не блокують рух для інших категорій транспорту. Мовиться про легкові автомобілі та автобуси. Звісно ж були дні, коли вони (протестувальники – 24 Канал) масштабували свої дії на декілька годин – для легковиків та автобусів ускладнювався рух через кордон на окремих напрямках,

– розповів Демченко.

Однак запевнив, що загалом рух для цих категорій відбувається вільно як в бік Польщі, так і в бік України.

Щодо вантажних транспортних засобів, то Андрій Демченко розповів, що протестувальники блокують рух на шести пунктах пропуску: "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів" та "Краківець".

"В чергах на території Польщі перебувають 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільше на пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин". Разом з чергами маємо суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. Польські фермери все ж таки пропускають незначну кількість вантажівок як в бік України, так і в бік Польщі", – запевнив речник Держприкордонслужби.

Він додав, що прикордонники фіксують критично низькі показники на двох контрольно-пропускних пунктах:

"Шегині",

"Ягодин".

"У пункті пропуску "Шегині" за минулу добу кордон перетнули десь 50 вантажівок в обох напрямках. У напрямку ПП "Ягодин" за минулу добу перетнули кордон в бік України майже 100 вантажівок. Це при тому, що пропускна спроможність цього напрямку 1200 – 1400 вантажівок в день в обох напрямках", – пояснив Андрій Демченко

Речник Держприкордонслужби зауважив, що на цьому напрямку:

польські фермери не пропускають жодної вантажівки , яка їде в Польщу;

, яка їде в Польщу; за останні дні – це нульові показники перетинів на виїзд з України.

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