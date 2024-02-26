Пропозиції щодо вирішення проблем на кордоні також були озвучені польським колегам. Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", інформує 24 Канал.

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Пропозиції щодо вирішення проблемних питань на кордоні з Польщею

Пропозиції були передані Єврокомісії, були озвучені колегам із Польщі. Зараз треба робити все, щоб ситуація була вирішена,

– сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що треба зробити все, щоб ситуація була вирішена спокійно прагматично і щоб відповідні пропозиції запрацювали.

Глава держави подякував аграріям та українському бізнесу за розуміння ситуації, наявних викликів та гідну поведінку на кордоні.

Як уточнила перший віце-прем'єр Юлія Свириденко, Україна згодна продовжити моніторинг поставок трьох товарів – яйця, цукор та курятини та розширювати список товарів для моніторингу, як пропонує Польща, не має наміру.

"Ми не погоджуємось на розширення списку", – повідомила Свириденко.

Крім цього, вона зазначила, що президент доручив терміново вирішити питання на кордоні, тому Україна чекає на відповідь від Польщі якнайшвидше. "Ми чекаємо на відповідь від Польщі і 28 березня ми чекати не будемо", – резюмувала вона.

Ситуація на кордоні з Польщею: останні новини

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого.

Станом на ранок 26 лютого на 6 напрямках на території Польщі в бік України, очікували на можливість перетину кордону приблизно 2200 вантажівок. Найбільші черги були навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

"Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком, проте цей пункт пропуску перетинає найменша кількість вантажівок. За минулу добу на в'їзд в Україну, слідуючи з Польщі, перетнули кордон близько 50 вантажних транспортних засобів.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що "особливість блокування "Ягодина" полягає в тому, що за останні дні на найбільшому пункті пропуску не проїхала жодна вантажівка з України в Польщу.

Відомо, що по інших напрямках також фіксується суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками. Особливо тих, що рухаються з України в Польщу.