Саме Європейська Комісія несе відповідальність за неконтрольований приплив сільгосппродукції з України на європейські ринки та недооцінення наслідків положень "зеленого курсу", що викликало масові протести фермерів по всій Європі. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.
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Що пропонує польський міністр
Секерський переконаний, що Європейському Союзу необхідний новий підхід до співпраці з Україною, зокрема, потрібно зупинити широку лібералізацію торгівлі.
Польський міністр пояснив, що положення "зеленого курсу" не сприймаються в середовищі фермерів, адже вони хочуть керуватися сільськогосподарським наказом, а не розпорядженням чиновників із Брюсселя.
Нам потрібно зрозуміти протести фермерів, і я буду прагнути до цього на засіданні Ради міністрів ЄС у Брюсселі,
– повідомив Секерський.
Він також розповів, що вимагатиме обмеження положень "зеленого курсу" та відтермінування впровадження низки його положень.
Що відомо про "зелений курс"Основною метою "зеленого курсу" є перетворення Європи до 2050 року на перший у світі кліматично-нейтральний континент, тобто місце, де усі викиди парникових газів, спричинені людською діяльністю, поглинатимуться екосистемами та технологіями уловлювання і зберігання вуглецю. Для цього був розроблений план дій до 2030 року для різних секторів.
Блокада на українсько-польському кордоні: останні новини
- Нещодавно Дмитро Кулеба пояснив, що активісти, які беруть участь у блокуванні українського кордону, належать до обмеженого кола радикально налаштованих поляків. Проте особи, які розсипають українське зерно та закликають до співпраці з Владіміром Путіним – провокатори.
- Уночі 25 лютого стало відомо про наймасштабнішу диверсію, пов'язану з українським зерном на кордоні. Група польських протестувальників вивантажила збіжжя із щонайменше восьми вагонів, завдавши шкоди 160 тоннам зерна. Вантаж був призначений для Гданська, звідки мав бути відправлений до різних країн світу.
- Станом на 24 лютого з українського боку у черзі до пунктів пропуску чекає 2500 вантажівок, які не можуть продовжити свій шлях. За даними ДПСУ, лише 23 лютого понад 100 вантажівок перетнули кордон на пункті пропуску "Ягодин" в напрямку України. Однак на зворотному напрямку польські фермери не дозволяють пройти жодному вантажному транспортному засобу, який рухається в Польщу.