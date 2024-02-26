Нові масштаби протесту польських фермерів

Польські фермери, які перекрили кордон з Україною та почали вдаватися до вандалізму, погрожують ще більш радикальними формами протесту. Вони заявили, що можуть перекрити найбільш важливі дороги та прикордонні переходи з Німеччиною. Окрім того, під удар повинен потрапити кордон з Литвою.

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Зокрема, вони готові на 24 години блокувати S3 у районі перехрестя Мислібурж. Це поблизу німецького кордону. Також техніка фермерів вирушать у Реніце, і можуть там простояти аж до 20 березня.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський та представники уряду приїжджали на кордон, аби провести переговори з польськими колегами. Представники польської влади на зустріч не з'явилися.

Також йдеться про відновлення протестів у Крайніку Дольному. Фермери погрожують перекрити рух та страйкувати цілодобово. Планується і перекриття автостради біля найбільшого прикордонного переходу біля міст Свічко та Слубиці.

Що стосується кордону з Литвою, то його збираються блокувати з 1 березня. Найбільший переїзд у Будзіську трактори польських фермерів повинні перекрити на тиждень. Координатор протестів Кароль Пєчинський заявляє, що зерно з України потрапляє у Польщу через Литву завдяки зміні документів.

Нагадаємо, Польща порушує домовленності ЄС та України про безмитну торгівлю. Єврокомісія повідомила, що українська продукція не несе жодної загрози європейським ринкам, однак польські фермери вирішили інакше. Також у ході протестів вони почали вдаватися до вандалізму, як от розсипу українського зерна та різання шин українських вантажівок.