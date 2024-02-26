Именно Европейская Комиссия несет ответственность за неконтролируемый приток сельхозпродукции из Украины на европейские рынки и недооценку последствий положений "зеленого курса", что вызвало массовые протесты фермеров по всей Европе. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

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Что предлагает польский министр

Секерский убежден, что Европейскому Союзу необходим новый подход к сотрудничеству с Украиной, в частности, нужно остановить широкую либерализацию торговли.

Польский министр объяснил, что положения "зеленого курса" не воспринимаются в среде фермеров, ведь они хотят руководствоваться сельскохозяйственным приказом, а не распоряжением чиновников из Брюсселя.

Нам нужно понять протесты фермеров, и я буду стремиться к этому на заседании Совета министров ЕС в Брюсселе,

– сообщил Секерский.

Он также рассказал, что будет требовать ограничения положений "зеленого курса" и отсрочки внедрения ряда его положений.

Что известно о "зеленом курсе" Основной целью "зеленого курса" является превращение Европы к 2050 году на первый в мире климатически-нейтральный континент, то есть место, где все выбросы парниковых газов, вызванные человеческой деятельностью, поглощаться экосистемами и технологиями улавливания и хранения углерода. Для этого был разработан план действий до 2030 года для различных секторов.

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