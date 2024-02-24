Однако сегодня польские фермеры обещают не блокировать движение ни для какого транспорта, в частности, и для грузовиков в направлении пункта пропуска Устилуг. Об этом 24 Каналу сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Ситуация на границе с Польшей

Андрей Демченко отметил, что с украинской стороны есть пункты пропуска Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Шегини и Краковец. На всех этих шести направлениях на территории Польши в сторону Украины в очередях по состоянию на утро 24 февраля находится 2 500 грузовиков. Больше всего – напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Русская, Ягодин.

Единственное, что изменилось за последние сутки. По информации, которую мы имеем от польских коллег, сегодня польские фермеры решили не блокировать движение ни для какого транспорта, в частности, для грузовых автомобилей в направлении Устилуга. Обещают в течение дня свободно пропускать грузовики как в сторону Украины, так и в сторону Польши,

– рассказал он.

В то же время с очередями на территории Польши констатируют и существенное снижение количества пересечений границы грузовиками по всем направлениям. Особенно критически, как и раньше, это ощущается в направлении пункта пропуска Шегини, где за минувшие сутки границу пересекло лишь 50 грузовых транспортных средств в сторону Украины и Польши.

Также в сторону пункта пропуска Ягодин. За минувшие сутки на этом направлении границу пересекло 100 грузовиков, которые ехали на территорию Украины.

"Но неизменным является то, что польские фермеры на этом направлении не пропускают ни одного грузового транспортного средства, который едет в Польшу. Фактически за последние несколько дней это нулевой показатель грузовых транспортных средств, которые могли бы пересечь границу в сторону Польши по этому направлению", – сказал спикер.

Гуманитарная и военная помощь для Украины

В ГПСУ фиксируют по всем направлениям, что в Украину прибывают грузовые транспортные средства, которые перевозят и гуманитарные, и другие важные для Украины грузы. Однако сложно сказать, всем ли беспрепятственно удается ехать через места блокады на автодорогах, которые ведут к границе, где находятся польские фермеры.

Учитывая также и на эти многокилометровые очереди, которые есть на территории Польши. Удается ли этим грузовикам, так беспрепятственно обходить все эти препятствия и добраться до границы, сложно сказать. Но мы фиксируем, что движение такое происходит. Мы фиксируем эти транспортные средства в наших пунктах пропуска,

– отметил Демченко.

На связи с польскими пограничниками

По словам спикера ГПСУ, есть постоянная связь с польскими пограничниками, в частности, когда надо уточнить какую-то информацию или если меняется ситуация на территории Польши. Польские пограничники сразу сообщают о действиях польских фермеров.

Если у них есть информация, они сообщают о возможных изменениях или констатируют, когда какие-то действия у границы происходят, что затрудняет пересечение границы, к примеру, грузовыми транспортными средствами, чтобы мы также учитывали это в нашей деятельности и могли информировать общество, перевозчиков и водителей,

– подчеркнул он.

Границы со Словакией и Венгрией

Как объяснил Андрей Демченко, за последнее время наблюдается увеличение очередей в направлении границ со Словакией и Венгрией. Водители, перевозчики ищут для себя альтернативные маршруты. Такая же ситуация была во время блокирования границы польскими перевозчиками в ноябре – декабре 2023 года.

По состоянию на утро 24 февраля на территории Словакии в сторону Украины в направлении пункта пропуска Ужгород находится примерно 550 грузовиков. Также 950 грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска Тиса в сторону Венгрии.

Там происходит интенсивное движение. Блокировки нет, ограничений в пересечении границы нет. Количество транспортных средств, которые там могут пересечь границу, происходит до пропускной способности каждого из пунктов пропуска,

– отметил спикер.

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