Украинская делегация вечером 23 февраля прибыла на границу с Польшей, чтобы обсудить вопрос о блокировании границы. Однако польские коллеги не прибыли.

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Представители польского правительства не прибыли к границе

23 февраля к польской границе во главе с премьером Денисом Шмыгалем приехали вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, вице-премьер-министрминистр по восстановлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр АПК Николай Сольский, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, глава Государственной пограничной службы, генерал Сергей Дейнеко и руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

Ранее Владимир Зеленский во время конференции анонсировал, что эта группа будет на границе с Польшей. Он также отметил, что не знает, приедут ли туда представители польского правительства. "Будут ли польские коллеги – это их личное решение, мне это неизвестно", – сказал президент.

В итоге, когда украинская делегация приехала, польских коллег не было. Встреча не состоялась.

К сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась,

– написал Денис Шмыгаль.

В эфире национального телемарафона он добавил, что Украина публично обратилась к ним и дала предложения. Шмыгаль отметил, что Украина поддерживает связь с польской стороной. В частности премьер-министр Украины коммуницирует с Дональдом Туском, также каждый из министров на своем уровне имеет коммуникации.

В то же время по мнению украинской делегации, "было бы правильно встретиться сегодня на границе" и начать круглосуточную ежедневную работу, чтобы быстрее решить кризис на границе.

Что предшествовало