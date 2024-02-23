Говорится снова о якобы украинском зерне. Протест планируют начать в 10:00 1 марта, заблокировав пограничный переход в Будзиско.

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Что известно о новом протесте фермеров

Координатор протеста польских фермеров на границе с Литвой Кароль Печинский заявил, что, мол, они хотят прекратить явление так называемой "зерновой карусели".

По его словам, украинское зерно транзитом попадает в Польшу через Люблинское или Подкарпатское воеводство.

Далее машина направляется в Литву. После пересечения польско-литовской границы транспорт больше не отслеживается польскими службами. На территории Литвы документы на зерно "меняют", после чего грузовик возвращается в Польшу,

– убежден Печинский.

Он добавил, что груз становится товаром евросообщества, а значит может свободно ввозиться в страну. Печинский убежден, что так происходит обход эмбарго, которое Польша ввела 15 сентября на импорт зерна из Украины.

Координатор протеста заявил, что в нем примут участие:

фермеры из Варминско-Мазурского и Подляского воеводств;

вероятно, и литовские фермеры, которые перекроют движение транспорта со своей стороны. Они убеждены, что часть украинского зерна оседает и на их рынке, что приводит к падению цен на агропродукцию и, соответственно, уменьшение доходов аграриев.

Главное требование протестующих на польско-литовской границе – присоединение Литвы к транзитной программе ЕС.

Более того, активисты AgroUnia заявили, что проведут акцию против "зерновой карусели" и на польско-немецкой границе.

Важно! Украинский лидер Владимир Зеленский объяснял 21 февраля, когда польские протестующие снова высыпали наше зерно, что сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины. Президент объяснил: "Хотя это для украинских производителей очевидно невыгодно, но мы придерживаемся этого, потому что отношения с Польшей для нас – безусловный приоритет национальной безопасности". Тогда же Зеленский отметил, что видит в ситуации на границе больше политики, чем экономики. По его словам, непониманию между странами сейчас радуются в Москве.

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