Польские протестующие планируют усилить акции по всей территории страны. В частности, в субботу они планируют 24-часовую блокаду трассы S3 в районе города Мыслибуж, что недалеко от границы с Германией.
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Также на выходных фермеры полностью будут блокировать движение на немецкой границе в районе города Крайник Дольный, возле Щецина. Акцию тоже объявили круглосуточной.
А фермеры из Любуского воеводства вместе с немецкими фермерами хотят блокировать трассу и КПП у крупнейшего пункта пересечения границы, в районе городов Свечко и Слубице, в обоих направлениях.
Против фермеров могут подать иск
В то же время некоторые местные бизнес-ассоциации выступили против этих планов аграриев. В частности, мэр Слубице направил совместное обращение руководителей ряда компаний перевозчиков, АЗС, магазинов и т.д. с просьбой запретить проведение акции. В письме указано, что протест фермеров парализует их работу и приведет к невыполнению обязательств перед бизнес-партнерами со значительными финансовыми потерями.
Компании-перевозчики пригрозили судебными исками против фермеров, если акция все же состоится и они понесут убытки.
Протесты фермеров: что происходит
- Польские фермеры протестуют против низких цен на сельскохозяйственную продукцию, Европейского зеленого соглашения и дешевого импорта сельскохозяйственной продукции из-за пределов Европейского Союза.
- 20 февраля польские фермеры устроили массовую акцию протеста и перекрыли 6 пунктов пропуска на границе с Украиной. Акцию собираются продолжить до апреля.
- Вчера они анонсировали новые масштабные протесты в столице Польши – Варшаве. Мероприятия планируют провести во вторник, 27 февраля.
- Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств обеих стран для решения вопроса блокады границы пройдет 28 марта в Варшаве.