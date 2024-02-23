Польские протестующие планируют усилить акции по всей территории страны. В частности, в субботу они планируют 24-часовую блокаду трассы S3 в районе города Мыслибуж, что недалеко от границы с Германией.

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Также на выходных фермеры полностью будут блокировать движение на немецкой границе в районе города Крайник Дольный, возле Щецина. Акцию тоже объявили круглосуточной.

А фермеры из Любуского воеводства вместе с немецкими фермерами хотят блокировать трассу и КПП у крупнейшего пункта пересечения границы, в районе городов Свечко и Слубице, в обоих направлениях.

Против фермеров могут подать иск

В то же время некоторые местные бизнес-ассоциации выступили против этих планов аграриев. В частности, мэр Слубице направил совместное обращение руководителей ряда компаний перевозчиков, АЗС, магазинов и т.д. с просьбой запретить проведение акции. В письме указано, что протест фермеров парализует их работу и приведет к невыполнению обязательств перед бизнес-партнерами со значительными финансовыми потерями.

Компании-перевозчики пригрозили судебными исками против фермеров, если акция все же состоится и они понесут убытки.

Протесты фермеров: что происходит