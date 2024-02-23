На что планируют ввести ограничения

Поэтому, Польша планирует установить значительные ограничения на импорт ряда товаров из Украины. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

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Мы стремимся достичь двустороннего соглашения с Украиной, которое бы и заменило действующее эмбарго на зерно, и расширило бы меры защиты рынка на другие чувствительные продукты. Мы хотим ввести существенные ограничения на приток таких товаров из Украины, включая детальный и даже ограничительный пограничный контроль,

– говорится в сообщении.

Он отметил, что ограничения на ввоз планируется ввести для:

сахара;

мяса птицы;

яиц;

замороженной малины;

яблочного сока;

подсолнечного и рапсового масла.

Почему украинская аграрная продукция является угрозой для Европы

Секерский выразил также мнение, что украинская аграрная продукция является угрозой не только для Польши, но и для всей Европы. Поскольку, по его словам, фермеры из ЕС не в состоянии выдержать конкуренцию.

Из-за чрезмерного открытия территории Европейского Союза для притока товаров из Украины наибольшие потери понесли польские фермеры. Нет сомнений, что Украине нужно помочь, но открытие для импорта сельхозпродукции в ЕС не может быть таким, как сейчас,

– сказал польский министр.

В то же время министр аграрной политики Николай Сольский ранее отмечал, что польские фермеры значительно преувеличивают влияние Украины на их проблемы.

Мы всегда пытались и пытаемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику ...Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине,

– констатировал глава Минагрополитики.

Он также дополнительно пояснил, что в течение последнего года:

Украина экспортировала в Польшу продукции на – 1,6 – 1,7 миллиарда долларов;

а импортировала из нее – на практически сопоставимые 1,1 – 1,2 миллиарда долларов.

При этом, как отметил Сольский, "никто из украинцев не слышал, что надо что-то запрещать ввозить из Польши".