На що планують запровадити обмеження

Відтак, Польща планує встановити значні обмеження на імпорт ряду товарів з України. Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

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Ми прагнемо досягти двосторонньої угоди з Україною, яка б і замінила чинне ембарго на зерно, і розширила б заходи захисту ринку на інші чутливі продукти. Ми хочемо запровадити суттєві обмеження на приплив таких товарів з України, включно з детальним і навіть обмежувальним прикордонним контролем,

– йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що обмеження на ввезення планується запровадити для:

цукру;

м'яса птиці;

яєць;

замороженої малини;

яблучного соку;

соняшникової та ріпакової олії.

Чому українська аграрна продукція є загрозою для Європи

Секерський висловив також думку, що українська аграрна продукція є загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи. Оскільки, за його словами, фермери з ЄС не в змозі витримати конкуренцію.

Через надмірне відкриття території Європейського Союзу для припливу товарів з України найбільших втрат зазнали польські фермери. Немає сумнівів, що Україні потрібно допомогти, але відкриття для імпорту сільгосппродукції до ЄС не може бути таким, як зараз,

– сказав польський міністр.

Водночас міністр аграрної політики Микола Сольський раніше зазначав, що польські фермери значно перебільшують вплив України на їхні проблеми.

Ми завжди намагалися і намагаємося вести переговори. Я абсолютно впевнений, що цей градус емоцій потрібно зменшити й точно не використовувати українську тематику ...Протест у Польщі, на відміну від усіх інших країн, має гіперболізовану увагу до України,

– констатував голова Мінагрополітики.

Він також додатково пояснив, що протягом останнього року:

Україна експортувала до Польщі продукції на – 1,6 – 1,7 мільярда доларів;

а імпортувала з неї – на практично порівняні 1,1 – 1,2 мільярда доларів.

При цьому, як зазначив Сольський, "ніхто з українців не чув, що треба щось забороняти ввозити з Польщі".