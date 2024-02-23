Польські протестувальники планують посилити акції по всій території країни. Зокрема, в суботу вони планують 24-годинну блокаду траси S3 в районі міста Мислібуж, що неподалік кордону з Німеччиною.
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Також на вихідних фермери повністю блокуватимуть рух на німецькому кордоні в районі міста Крайнік Дольний, біля Щецина. Акцію теж оголосили цілодобовою.
А фермери з Любуського воєводства разом з німецькими фермерами хочуть блокувати трасу і КПП біля найбільшого пункту перетину кордону, у районі міст Свєчко та Слубіце, в обох напрямках.
Проти фермерів можуть подати позов
Водночас деякі місцеві бізнес-асоціації виступили проти цих планів аграріїв. Зокрема, мер Слубіце надіслав спільне звернення керівників низки компаній перевізників, АЗС, магазинів тощо з проханням заборонити проведення акції. У листі вказано, що протест фермерів паралізує їхню роботу і призведе до невиконання зобов'язань перед бізнес-партнерами зі значними фінансовими втратами.
Компанії-перевізники пригрозили судовими позовами проти фермерів, якщо акція все ж відбудеться і вони зазнають збитків.
Протести фермерів: що відбувається
- Польські фермери протестують проти низьких цін на сільськогосподарську продукцію, Європейської зеленої угоди та дешевого імпорту сільськогосподарської продукції з-за меж Європейського Союзу.
- 20 лютого польські фермери влаштували масову акцію протесту і перекрили 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Акцію збираються продовжити до квітня.
- Учора вони анонсували нові масштабні протести у столиці Польщі – Варшаві. Заходи планують провести у вівторок, 27 лютого.
- Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн для вирішення питання блокажи кордону пройде 28 березня у Варшаві.