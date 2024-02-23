Українська делегація ввечері 23 лютого прибула на кордон з Польщею, щоб обговорити питання щодо блокування кордону. Однак польські колеги не прибули.

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Представники польського уряду не прибули до кордону

23 лютого до польського кордону на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем приїхали віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко та керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

Раніше Володимир Зеленський під час конференції анонсував, що ця група буде на кордоні з Польщею. Він також зазначив, що не знає, чи приїдуть туди представники польського уряду. "Чи будуть польські колеги – це їхнє особисте рішення, мені це невідомо", – сказав президент.

У підсумку, коли українська делегація приїхала, польських колег не було. Зустріч не відбулась.

На жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась,

– написав Денис Шмигаль.

В ефірі національного телемарафону він додав, що Україна публічно звернулась до них й дала пропозиції. Шмигаль наголосив, що Україна підтримує зв'язок з польською стороною. Зокрема прем'єр-міністр України комунікує з Дональдом Туском, також кожен з міністрів на своєму рівні має комунікації.

Водночас на думку української делегації, "було б правильно зустрітися сьогодні на кордоні" й започаткувати цілодобову щоденну роботу, щоб швидше розв'язати кризу на кордоні.

Що передувало