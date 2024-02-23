23 лютого українська делегація на чолі з прем'єром-міністром Денисом Шмигалем прибула на кордон із Польщею. Цю ініціативу запропонував президент для того, щоб вирішити проблему блокади спільного кордону з боку польських фермерів.

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"Ми повернулися в ту саму точку"

За словами прем'єра міністра, майже пів року Україна живе в умовах блокади кордону з боку Польщі. Це дуже сильно б'є по нашій економіці і відповідно по здатності захищатися від російського агресора.

Шмигаль нагадав, що місяць тому у Києві очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що його країна є найнадійнішим союзником України у "смертельній сутичці зі злом". Тоді прем'єр визнав, що блокада кордону шкодить інтересам обох держав.

Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації,

– підсумував Шмигаль.

"Ми готові шукати компроміс"

Шмигаль заявив, що Україна готова до компромісів та пошуку спільних рішень. Саме тому президент Зеленський запропонував урядам двох держав зустрітися на кордоні "як рівні партнери та союзники".

І Уряд України сьогодні тут. Віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дейнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев, – заявив прем'єр.

Політик констатував, що очікуваної зустрічі між українськими та польськими урядовцями так і не відбулася, бо останні не прибули на кордон.