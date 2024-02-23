Теперь поляку грозит до 5 лет тюрьмы. Ему 22 февраля уже сообщили о подозрениях по трем статьям.
Заметьте Польский фермер призвал Путина "разобраться с Украиной": мужчину задержала полиция
Что известно о подозрении польскому фермеру
В Окружной прокуратуре города Гливице рассказали, что 20 февраля 2024 года полиция охраняла акцию протеста фермеров, которая охватила окружную дорогу между кольцевой развязкой в Лазисках и Горжичках.
Ориентировочно в 15:00 полицейские задержали водителя одного из тракторов, участвовавших в акции протеста, из-за того, что на передней части транспорта он имел баннер с самодельной надписью: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими властьимущими" и вывешенный флаг СССР,
– заявили в прокуратуре.
Там объяснили, что полицейские:
- личность тракториста установили,
- осуществили фото- и видеофиксацию,
- составили протокол осмотра записи, акт осмотра изъятых вещей и служебные записки, документирующие проведенные действия,
- изъяли баннер и флаг.
Протестующему сообщили о подозрениях по факту:
- подстрекательство к агрессивной войне против Польши,
- восхваление агрессии России против Украины,
- пропаганды коммунистической идеологии.
Если вину по этим статьям докажут, то мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
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Что известно о скандальном протестующем
- 20 февраля 2024 года один из польских протестующих разместил на тракторе баннер с призывом к Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем". Поляка задержала полиция.
- Глава МВД Польши Марчин Кервинский заявил, что баннер сняла полиция. Он заверил, что подобное преступное поведение не будет терпимым.
- В МИД Польши убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов.
- Кстати, некоторые из польских протестующих оказались пропутинскими активистами. В частности, говорится о "борце с нацизмом" Петре Панасюке, который есть в базе "Миротворца", и экс-кандидате от радикальной партии "Конфедерации" Томаше Бучеке.