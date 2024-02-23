Тепер поляку загрожує до 5 років тюрми. Йому 22 лютого вже повідомили про підозри за трьома статтями.
Зауважте Польський фермер закликав Путіна "розібратися з Україною": чоловіка затримала поліція
Що відомо про підозру польському фермеру
В Окружній прокуратурі міста Глівіце розповіли, що 20 лютого 2024 року поліція охороняла акцію протесту фермерів, яка охопила окружну дорогу між кільцевою розв'язкою в Лазиськах та Горжичках.
Орієнтовно о 15:00 поліцейські затримали водія одного з тракторів, які брали участь в акції протесту, через те, що на передній частині транспорту він мав банер із саморобним написом: "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими можновладцями" і вивішений прапор СРСР,
– заявили в прокуратурі.
Там пояснили, що поліцейські:
- особу тракториста встановили,
- здійснили фото- та відеофіксацію,
- склали протокол огляду запису, акт огляду вилучених речей та службові записки, що документують проведені дії,
- вилучили банер та прапор.
Протестувальнику повідомили про підозри за фактом:
- підбурювання до агресивної війни проти Польщі,
- вихваляння агресії Росії проти України,
- пропаганди комуністичної ідеології.
Якщо провину за цими статтями доведуть, то чоловіку загрожує до 5 років тюрми.
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Що відомо про скандального протестувальника
- 20 лютого 2024 року один з польських протестувальників розмістив на тракторі банер із закликом до Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем". Поляка затримала поліція.
- Глава МВС Польщі Марчін Кервінський заявив, що банер зняла поліція. Він запевнив, що подібна злочинна поведінка не буде терпимою.
- В МЗС Польщі переконані, що це спроба "захопити" протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів.
- До речі, деякі з польських протестувальників виявилися пропутінськими активістами. Зокрема, мовиться про "борця із нацизмом" Петра Панасюка, який є в базі "Миротворця", та екскандидата від радикальної партії "Конфедерації" Томаша Бучека.