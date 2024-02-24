Однак сьогодні польські фермери обіцяють не блокувати рух ні для якого транспорту, зокрема, і для вантажівок у напрямку пункту пропуску Устилуг. Про це 24 Каналу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Ситуація на кордоні з Польщею

Андрій Демченко зазначив, що з українського боку є пункти пропуску Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Шегині та Краковець. На усіх цих шести напрямках на території Польщі у бік України у чергах станом на ранок 24 лютого перебуває 2 500 вантажівок. Найбільше – навпроти пунктів пропуску Краковець, Рава-Руська, Ягодин.

Єдине, що змінилося за останню добу. За інформацією, яку ми маємо від польських колег, сьогодні польські фермери вирішили не блокувати рух ні для якого транспорту, зокрема, для вантажних автомобілів у напрямку Устилуга. Обіцяють протягом дня вільно пропускати вантажівки як в бік України, так і в бік Польщі,

– розповів він.

Водночас із чергами на території Польщі констатують і суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками по всіх напрямках. Особливо критично, як і раніше, це відчувається у напрямку пункту пропуску Шегині, де за минулу добу кордон перетнуло лише 50 вантажних транспортних засобів у бік України та Польщі.

Також у бік пункту пропуску Ягодин. За минулу добу на цьому напрямку кордон перетнуло 100 вантажівок, які їхали на територію України.

"Але незмінним є те, що польські фермери на цьому напрямку не пропускають жодного вантажного транспортного засобу, який їде в Польщу. Фактично за останні кілька днів це нульовий показник вантажних транспортних засобів, які б могли перетнути кордон у бік Польщі по цьому напрямку", – сказав речник.

Гуманітарна та військова допомога для України

У ДПСУ фіксують по всіх напрямках, що в Україну прибувають вантажні транспортні засоби, які перевозять і гуманітарні, і інші важливі для України вантажі. Однак складно сказати, чи всім безперешкодно вдається їхати через місця блокади на автошляхах, які ведуть до кордону, де перебувають польські фермери.

Зважаючи також і на ці багатокілометрові черги, які є на території Польщі. Чи вдається цим вантажівкам, так безперешкодно оминати всі ці перешкоди і дістатися до кордону, складно сказати. Але ми фіксуємо, що рух такий відбувається. Ми фіксуємо ці транспортні засоби у наших пунктах пропуску,

– зауважив Демченко.

На зв'язку з польськими прикордонниками

За словами речника ДПСУ, є постійний зв'язок з польськими прикордонниками, зокрема, коли треба уточнити якусь інформацію або якщо змінюється ситуація на території Польщі. Польські прикордонники одразу повідомляють про дії польських фермерів.

Якщо у них є інформація, вони повідомляють про можливі зміни або констатують, коли якісь дії біля кордону відбуваються, що ускладнює перетин кордону, до прикладу, вантажними транспортними засобами, щоб ми також враховували це у нашій діяльності і могли інформувати суспільство, перевізників та водіїв,

– підкреслив він.

Кордони зі Словаччиною та Угорщиною

Як пояснив Андрій Демченко, за останній час спостерігається збільшення черг у напрямку кордонів зі Словаччиною та Угорщиною. Водії, перевізники шукають для себе альтернативні маршрути. Така ж ситуація була під час блокування кордону польськими перевізниками у листопаді – грудні 2023 року.

Станом на ранок 24 лютого на території Словаччини у бік України у напрямку пункту пропуску Ужгород перебуває приблизно 550 вантажівок. Також 950 вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску Тиса у бік Угорщини.

Там відбувається інтенсивний рух. Блокування немає, обмежень в перетині кордону немає. Кількість транспортних засобів, які там можуть перетнути кордон, відбувається до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску,

– зазначив речник.

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