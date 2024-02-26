Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що польські фермери не відмовляються від своїх дій, навіть попри намагання домовитись з ними на політичному рівні. Також Україна постійно веде діалог з керівництвом Польщі для пошуку способів розв'язання цієї ситуації.
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Пропускають дев'ять з шести пунктів
Польські фермери вбачають конкуренцію з боку українських аграріїв та їхньої продукції, яка надходить не тільки на польський ринок, а переважно на європейський.
Тому акції фермерів можуть тривати доки їхні вимоги не задовольнить не тільки уряд Польщі, але й Європейський Союз.
Загалом на кордоні з Польщею діє дев'ять пунктів пропуску, наразі блокування руху для вантажних транспортних засобів продовжується на шести напрямках. Інколи польські фермери перекривають рух і для легкових автомобілів та автобусів на кілька годин,
– пояснив речник Державної прикордонної служби.
Станом на ранок 26 лютого на шести напрямках на території Польщі в бік України, очікують на можливість перетину кордону приблизно 2200 вантажівок. Найбільші черги спостерігаються навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Ягодин.
Ягодин є найбільшим інфраструктурним напрямком, проте цей пункт пропуску перетинає найменша кількість вантажівок. За минулу добу на в'їзд в Україну слідуючи з Польщі перетнули кордон близько 50 вантажних транспортних засобів.
Особливість блокування Ягодина полягає в тому, що за останні дні на найбільшому пункті пропуску не проїхала жодна вантажівка з України в Польщу,
– наголосив Андрій Демченко.
Також критична ситуація склалась на пункту пропуску Шегині. За минулу добу пункт його перетнуло лише 70 вантажних транспортних засобів в обох напрямках.
По інших напрямках також фіксується суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками. Особливо тих, що рухаються з України в Польщу.
Ситуація на польсько-українському кордоні
- Польські фермери 25 лютого вчинили чергову диверсію на залізниці в Польщі. Вони розсипали щонайменше з 8 вагонів українське збіжжя, а саме зерна кукурудзи. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що польські мітингарі вчетверте вдалися до такого акту вандалізму. Він назвав їх "випадками безкарності й безвідповідальності".
- Польські фермери вдаються й до інших протиправних заходів, зокрема намагаються пробити колеса українським вантажівкам. На пропуску "Рава-Руська – Гребенне" протестувальники розсипали по автошляху цвяхи та шурупи. У такий спосіб польські фермери намагаються завадити руху українських транспортних засобів.
- Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на кордоні, наголосив, що проводив зустрічі з польськими урядовцями з цього приводу. Він зазначив, що використання Україну як тиску на Європейські інституції є несправедливим. Водночас президент підкреслив, що Україні важливо "зберегти союз з Польщею". Проте якщо проблему не вдасться розв'язати, "ми будемо захищати наш бізнес".