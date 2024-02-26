Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що польські фермери не відмовляються від своїх дій, навіть попри намагання домовитись з ними на політичному рівні. Також Україна постійно веде діалог з керівництвом Польщі для пошуку способів розв'язання цієї ситуації.

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Пропускають дев'ять з шести пунктів

Польські фермери вбачають конкуренцію з боку українських аграріїв та їхньої продукції, яка надходить не тільки на польський ринок, а переважно на європейський.

Тому акції фермерів можуть тривати доки їхні вимоги не задовольнить не тільки уряд Польщі, але й Європейський Союз.

Загалом на кордоні з Польщею діє дев'ять пунктів пропуску, наразі блокування руху для вантажних транспортних засобів продовжується на шести напрямках. Інколи польські фермери перекривають рух і для легкових автомобілів та автобусів на кілька годин,

– пояснив речник Державної прикордонної служби.

Станом на ранок 26 лютого на шести напрямках на території Польщі в бік України, очікують на можливість перетину кордону приблизно 2200 вантажівок. Найбільші черги спостерігаються навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Ягодин.

Ягодин є найбільшим інфраструктурним напрямком, проте цей пункт пропуску перетинає найменша кількість вантажівок. За минулу добу на в'їзд в Україну слідуючи з Польщі перетнули кордон близько 50 вантажних транспортних засобів.

Особливість блокування Ягодина полягає в тому, що за останні дні на найбільшому пункті пропуску не проїхала жодна вантажівка з України в Польщу,

– наголосив Андрій Демченко.

Також критична ситуація склалась на пункту пропуску Шегині. За минулу добу пункт його перетнуло лише 70 вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

По інших напрямках також фіксується суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками. Особливо тих, що рухаються з України в Польщу.

Зверніть увагу! Викликають обурення серед українців акції, які вчиняють польські фермери, висипаючи на землю українське збіжжя. Речник ДПСУ зазначив, що посольство України в Польщі постійно відстежує такі ситуації та звертається до правоохоронних органів, щоб вони дали оцінку цим діям та притягнули до відповідальності тих осіб, які їх вчиняють.

Ситуація на польсько-українському кордоні