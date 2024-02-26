Польські перевізники оголосили про поновлення страйку на кордоні України з 1 березня. Зазначається, що водії та представники логістичних компаній приєднаються до блокади, яка наразі триває.

Дивіться також Інтереси прокремлівського бізнесу: як поляки заробляють на блокаді українського кордону

Польські перевізники долучаться до блокади

Ще 17 січня акцію протесту перевізників було врегульовано. Тоді вони заявили, що почекають від польського уряду та Єврокомісії виконання їхніх вимог до 1 березня.

Втім, станом на зараз ситуація змінилася. Як зазначив президент Польської транспортно-логістичної асоціації Мацей Вроньський, переговори перевізників із владою не просунулися.

Було оголошення від Міністерства інфраструктури про те, що буде представлено законопроєкт, який посилить контроль за українськими перевізниками. Пройшло кілька тижнів – у нас немає проєкту,

– заявив він.

За його словами, деякі перевізники й досі протестують, але неофіційно. Вроньський розповів, що вже бачив цих людей на мітингах фермерів. Однак він запевнив, що такі дії є абсолютно несерйозними, оскільки, вони повинні "дати уряду шанс реалізувати пункти угоди, укладеної в січні".

Президент асоціації виступив проти посилення протестів, перекриття доріг. Він підтримує власне розв'язання проблем конкретних громад, а не так званий "бунт".

Втім, за даними польських ЗМІ, сигнали від фермерів та перевізників свідчать про те, що якщо до четверга, 29 лютого, ситуація не зміниться, масштаби та кількість протестів на кордоні з Україною лише збільшуватимуться.

Водночас журналісти RMF24 нагадали, що від блокади кордонів страждає не лише Україна, а й Польща. Попередньо, збитки від минулої блокади перевізників для Польщі склали кілька сотень мільйонів євро.

Така велика сума зумовлена тим, що вартість усіх щорічних перевезень з Польщі до України становить близько 10 мільярдів євро,

– мовиться у матеріалі видання.

Блокада на українсько-польському кордоні: останні новини