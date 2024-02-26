Водночас українські вантажівки можуть стояти на пунктах пропуску по кілька діб, а то і тижнів. Детальніше про те, як поляки заробляють на блокуванні розповів 24 Каналу військовослужбовець, журналіст та ведучий Єгор Чечеринда.

До теми За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами

Про заробіток поляків на блокаді

Військовослужбовець зазначив, що його колега журналіст Євген Плінський з'ясував, що одна з організаторок протесту заробляє на блокаді. Мовиться про членкиню польського комітету з блокування кордону, голову протесту на пункті "Ягодин – Дорогуськ" та політикиню Едіту Озігалу.

Вона також є однією з лідерок політичної сили "Конфедерація", яка виступає за співпрацю з Росією. Приїжджали на окуповані території, здається, ще зустрічалися з "главами" окупованого Криму. Тобто такі друзі Путіна в Польщі,

– підкреслив Чечеринда.

Жінка володіє кількома транспортними компаніями, одна з яких називається "Mamex sp. z oo". Саме фури цього підприємства на шляху до України просто об'їжджають протест і прямують безпосередньо до пункту пропуску. Повз блокаду їх проводять самі поляки.

Перевезення однієї вантажівки замість 300 євро в Едіти Озігалу коштує 900 євро. З одного боку, організували блокаду, а з іншого – запускають свої фури. Вантаж яких зовсім не гуманітарний – кава Nestle та корм для тварин. Перевезення продукції відбувається регулярно.

"Чим більше триває блокування, тим більше заробляють політичні прихильники або навіть члени та лідери "Конфедерації", які займаються організацією блокади кордону. А коли вже виїхав трактор, на якому був російський прапор та заклик "Путін, розберися з Україною, ЄС та польським урядом", все стало на свої місця", – зазначив військовий.

Мітингарі – не є більшістю поляків

За словами Чечеринди, Польща – це країна з давніми демократичними традиціями. Вона трохи менше була під тоталітарним впливом Радянського Союзу, тому розігнати протести на "раз два – і готово" не вийде.

У країні існує самоврядування та права людей захищають. Потрібно зрозуміти, що меншість поляків, які підтримують та блокують кордон, спекулюють на цій темі, відстоюють свої політичні та фінансові інтереси.

А дехто працює на Кремль та, можливо, фінансується ним. Треба перевірити польським, і українські спецслужби могли б допомогти в цьому розслідувані. Агенти Кремля існують не тільки у Кремлі, а й є в Україні, Польщі, Німеччині та навіть Америці,

– зауважив ведучий.

Починаючи з 2017 року, Росія максимально розробила алгоритми створення, функціонування та діяльності своїх спецслужб, агентури й сфер впливу. Всім іншим країнам можна лише повчитися. Росіяни нічого не створюють, а тільки крадуть. Саме для цього потрібні шпигуни, а де не можуть вони, заходить регулярна армія, яка захоплює території.

Про перспективи та загрози

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пункти перетину кордону з Україною вважатимуться "критично важливою інфраструктурою", щоб гарантувати проходження допомоги. Їх можуть охороняти польські військові. Натомість прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про розроблений Україною "План взаєморозуміння" для розблокування кордону з Польщею, який, за його словами, передбачає "болісні для нас компроміси".

На думку Чечеринди, найближчим часом ці рухи мають призвести до певних наслідків. Якщо ж канал буде "перерізано" – під загрозою може опинитися постачання зброї та допомоги. І полякам, і європейцям, і мітингарям потрібно розповідати, що розблокування кордону важливе не тільки через зерно та перевезення біженців. Сьогодні протестувальники висипали зерно, а завтра – російські танки будуть під Польщею.

"Польщі пощастило, що у 1981 році Войцех Ярузельський сказав: "Якщо зайдуть танки – ми будемо битися". І правильно зробив, тому танки не заїхали як в Чехословаччину. Але зараз це дуже реальна історія, якщо не дай Боже Україна впаде. Цього не буде, але змоделюємо ситуацію. Сувальський коридор дуже швидко приєднають до Східної Пруссії, яка зараз називається "Калінінградською областю"", – констатував Єгор Чечеринда.

Блокування на польському кордоні: останні новини