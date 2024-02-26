Польские перевозчики объявили о возобновлении забастовки на границе Украины с 1 марта. Отмечается, что водители и представители логистических компаний присоединятся к блокаде, которая сейчас продолжается.

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Польские перевозчики присоединятся к блокаде

Еще 17 января акция протеста перевозчиков была урегулирована. Тогда они заявили, что подождут от польского правительства и Еврокомиссии выполнения их требований до 1 марта.

Впрочем, по состоянию на сейчас ситуация изменилась. Как отметил президент Польской транспортно-логистической ассоциации Мацей Вроньский, переговоры перевозчиков с властями не продвинулись.

Было объявление от Министерства инфраструктуры о том, что будет представлен законопроект, который усилит контроль за украинскими перевозчиками. Прошло несколько недель – у нас нет проекта,

– заявил он.

По его словам, некоторые перевозчики до сих пор протестуют, но неофициально. Вроньский рассказал, что уже видел этих людей на митингах фермеров. Однако он заверил, что такие действия являются абсолютно несерьезными, поскольку, они должны "дать правительству шанс реализовать пункты соглашения, заключенного в январе".

Президент ассоциации выступил против усиления протестов, перекрытия дорог. Он поддерживает собственно решение проблем конкретных общин, а не так называемый "бунт".

Впрочем, по данным польских СМИ, сигналы от фермеров и перевозчиков свидетельствуют о том, что если до четверга, 29 февраля, ситуация не изменится, масштабы и количество протестов на границе с Украиной будут только увеличиваться.

В то же время журналисты RMF24 напомнили, что от блокады границ страдает не только Украина, но и Польша. Предварительно, убытки от прошлой блокады перевозчиков для Польши составили несколько сотен миллионов евро.

Такая большая сумма обусловлена тем, что стоимость всех ежегодных перевозок из Польши в Украину составляет около 10 миллиардов евро,

– говорится в материале издания.

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