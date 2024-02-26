Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, что польские фермеры не отказываются от своих действий, даже несмотря на попытки договориться с ними на политическом уровне. Также Украина постоянно ведет диалог с руководством Польши для поиска способов решения этой ситуации.

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Пропускают шесть из девяти пунктов

Польские фермеры видят конкуренцию со стороны украинских аграриев и их продукции, которая поступает не только на польский рынок, а преимущественно на европейский.

Поэтому акции фермеров могут продолжаться пока их требования не удовлетворит не только правительство Польши, но и Европейский Союз.

Всего на границе с Польшей действует девять пунктов пропуска, пока блокирование движения для грузовых транспортных средств продолжается на шести направлениях. Иногда польские фермеры перекрывают движение и для легковых автомобилей и автобусов на несколько часов,

– пояснил представитель Государственной пограничной службы.

По состоянию на утро 26 февраля на шести направлениях на территории Польши в сторону Украины, ожидают возможности пересечения границы примерно 2200 грузовиков. Наибольшие очереди наблюдаются напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодын".

"Ягодын" является крупнейшим инфраструктурным направлением, однако этот пункт пропуска пересекает наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки на въезд в Украину следуя из Польши пересекли границу около 50 грузовых транспортных средств.

Особенность блокировки "Ягодына" заключается в том, что за последние дни на крупнейшем пункте пропуска не проехал ни один грузовик из Украины в Польшу,

– отметил Андрей Демченко.

Также критическая ситуация сложилась на пункте пропуска "Шегини". За минувшие сутки пункт пересекло лишь 70 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

По другим направлениям также фиксируется существенное снижение количества пересечений границы грузовиками. Особенно тех, что движутся из Украины в Польшу.

Обратите внимание! Вызывают возмущение среди украинцев акции, которые совершают польские фермеры, высыпая на землю украинское зерно. Представитель ГПСУ отметил, что посольство Украины в Польше постоянно отслеживает такие ситуации и обращается в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этим действиям и привлекли к ответственности тех лиц, которые их совершают.

Ситуация на польско-украинской границе