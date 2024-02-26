Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, что польские фермеры не отказываются от своих действий, даже несмотря на попытки договориться с ними на политическом уровне. Также Украина постоянно ведет диалог с руководством Польши для поиска способов решения этой ситуации.
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Пропускают шесть из девяти пунктов
Польские фермеры видят конкуренцию со стороны украинских аграриев и их продукции, которая поступает не только на польский рынок, а преимущественно на европейский.
Поэтому акции фермеров могут продолжаться пока их требования не удовлетворит не только правительство Польши, но и Европейский Союз.
Всего на границе с Польшей действует девять пунктов пропуска, пока блокирование движения для грузовых транспортных средств продолжается на шести направлениях. Иногда польские фермеры перекрывают движение и для легковых автомобилей и автобусов на несколько часов,
– пояснил представитель Государственной пограничной службы.
По состоянию на утро 26 февраля на шести направлениях на территории Польши в сторону Украины, ожидают возможности пересечения границы примерно 2200 грузовиков. Наибольшие очереди наблюдаются напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодын".
"Ягодын" является крупнейшим инфраструктурным направлением, однако этот пункт пропуска пересекает наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки на въезд в Украину следуя из Польши пересекли границу около 50 грузовых транспортных средств.
Особенность блокировки "Ягодына" заключается в том, что за последние дни на крупнейшем пункте пропуска не проехал ни один грузовик из Украины в Польшу,
– отметил Андрей Демченко.
Также критическая ситуация сложилась на пункте пропуска "Шегини". За минувшие сутки пункт пересекло лишь 70 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.
По другим направлениям также фиксируется существенное снижение количества пересечений границы грузовиками. Особенно тех, что движутся из Украины в Польшу.
Ситуация на польско-украинской границе
- Польские фермеры 25 февраля совершили очередную диверсию на железной дороге в Польше. Они рассыпали по меньшей мере из 8 вагонов украинское зерно, а именно зерна кукурузы. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что польские митингующие в четвертый раз прибегли к такому акту вандализма. Он назвал их "случаями безнаказанности и безответственности".
- Польские фермеры прибегают и к другим противоправным мерам, в частности пытаются пробить колеса украинским грузовикам. На пропуске "Рава-Русская – Хребенное" протестующие рассыпали по автодороге гвозди и шурупы. Таким образом польские фермеры пытаются помешать движению украинских транспортных средств.
- Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на границе, отметил, что проводил встречи с польскими чиновниками по этому поводу. Он отметил, что использование Украины как давления на Европейские институты является несправедливым. В то же время президент подчеркнул, что Украине важно "сохранить союз с Польшей". Однако если проблему не удастся решить, "мы будем защищать наш бизнес".