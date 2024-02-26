Також протестувальники влаштовували протестні акції на залізниці, висипаючи з вагонів українське зерно. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав 24 Каналу, що такі інциденти мали місце на польсько-українському кордоні. Крім того, він розповів, що наразі відбувається з блокуванням автобусів і легкових автомобілів та яка ситуація на залізниці.

Читайте також За волею Кремля розсипати зерно․ Яка роль Росії у блокуванні кордону польськими фермерами

Блокували рух людей

Польські фермери та перевізники дійсно блокують не тільки рух вантажівок, але автобусів та легкових автомобілів на декількох напрямках

20 лютого польські протестувальники масштабували свої дії з блокування руху через кордон. Тоді вони на трьох з шести пунктах пропуску – Рава-Руська, Устилуг та Угринів – блокували рух легкових автомобілів та автобусів. Затримка руху тривала впродовж 3 – 5 годин,

– наголосив речник ДПСУ.

Надалі мітингарі припинили перекривати рух для цієї категорії транспорту. Проте автобуси та автівки, які мали слідувати через кордон, зупинялися у місцях блокади польських фермерів.

"Блокуючи рух людей, протестувальники роблять їх "заручниками" своїх інтересів, не дозволяючи перетнути кордон не лише вантажним транспортним засобам, але й унеможливлюють його людям, які пересуваються легковими автомобілями або на автобусах", – підкреслив він.

Спрогнозувати дії протестувальників важко

Також існує загроза блокуванню гуманітарної та військової допомоги, яка перетинає кордон з Польщею залізничними шляхами. Польські фермери вже вчиняли акти вандалізму на залізниці, висипаючи за вагонів українське збіжжя.

Сподіваюся, що польській владі та силовим структурам вдасться унеможливлювати блокування залізничних напрямків. На щастя, наразі немає затримок у русі потягів, які слідують в бік Польщі з України. Йдеться і про пасажирські, і про вантажні потяги. Проте також важливо забезпечити не тільки залізничний рух, але й безпеку на коліях, щоб не дозволяти, зокрема висипати українське збіжжя по той бік кордону,

– відзначив Демченко.

Також рух гуманітарних та інших важливих вантажів, які слідують в Україну, відбувається без перешкод з боку протестувальників.

"Водночас спрогнозувати дії польських фермерів важко, з огляду на те, чи зможуть вони виокремлювати саме ці вантажі, що слідують в Україну, а також зважаючи на інколи, м'яко кажучи, неадекватну їхню поведінку щодо вантажних транспортних засобів, які намагаються проїхати місця блокування", – наголосив Андрій Демченко.

Більше про протести польських фермерів