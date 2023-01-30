Що робити, якщо вас заблокували за проукраїнський контент

30 січня 2023, 14:00
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Джерело:

Центр протидії дезінформації

Через блокування проукраїнських користувачів у соціальних мережах ЦПК та Debunk починає моніторинг таких випадків. Все для того, щоб люди могли вільно поширювати проукраїнські повідомлення.

Центр протидії дезінформації пояснив, що ця кампанія – продовження ініціативи Debunk в Литві. Завдяки їй зібрали понад 150 доказів недоброчесного обмеження користувачів за публікації про війну в Україні.

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Що відомо про протидію блокуванню

Центр протидії дезінформації разом з організацією Debunk започатковує кампанію з моніторингу випадків недоброчесного блокування іноземних проукраїнських користувачів у соціальних мережах,
– заявили в ЦПД. 

Вони пояснили, мета цієї роботи в тому, щоб:

  • всі могли вільно ділитися інформацією та новинами з передової;
  • безперешкодно організовувати кампанії зі збору коштів на підтримку українців;
  • посилювати наш голос та громадську підтримку України у міжнародному просторі.

У Центрі протидії дезінформації закликали українців, які стикалися із неправомірним блокуванням акаунтів у соцмережах за проукраїнські публікації або на підставі скарг від проросійських користувачів чи ботів, заповнити спеціальну форму, у якій можна повідомити про порушення

Meta не блокуватиме контент про полк "Азов"

  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Meta більше не блокуватиме контент, пов'язаний з полком "Азов"
  • За словами Федорова, цього вдалось досягти, завдяки домовленостям з президентом глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт.
  • Завдяки цим перемовинам, вдалось розблокувати сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів. Варто зауважити, що Instagram та Facebook ще з 2014 року блокували дописи, в яких згадували "Азов".
Автор: Діана Квасневська