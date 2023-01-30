Что делать, если вас заблокировали за проукраинский контент
Источник:Центр противодействия дезинформации
Из-за блокирования проукраинских пользователей в социальных сетях ЦБК и Debunk начинает мониторинг таких случаев. Все для того, чтобы люди могли свободно распространять проукраинские сообщения.
Центр противодействия дезинформации объяснил, что эта кампания – продолжение инициативы Debunk в Литве. Благодаря ей собрали более 150 доказательств неблагочестного ограничения пользователей за публикации о войне в Украине.
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Что известно о противодействии блокированию
Центр противодействия дезинформации вместе с организацией Debunk начинает кампанию по мониторингу случаев недобродетельной блокировки иностранных проукраинских пользователей в социальных сетях,
– заявили в ЦПИ.
Они объяснили цель этой работы в том, чтобы:
- все могли свободно делиться информацией и новостями из передовой;
- беспрепятственно организовывать кампании по сбору средств для поддержки украинцев;
- усиливать наш голос и общественную поддержку Украины в международном пространстве.
В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев, которые сталкивались с неправомерной блокировкой аккаунтов в соцсетях за проукраинские публикации или на основании жалоб от пророссийских пользователей или ботов, заполнить специальную форму, в которой можно сообщить о нарушении.
Meta не будет блокировать контент о полке "Азов"
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Meta не будет больше блокировать контент, связанный с полком "Азов".
- По словам Федорова, этого удалось достичь благодаря договоренностям с президентом глобальной политики компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт.
- Благодаря этим переговорам удалось разблокировать сотни аккаунтов украинских военных, блоггеров и активистов. Следует заметить, что Instagram и Facebook еще с 2014 года блокировали сообщения, в которых упоминали "Азов".