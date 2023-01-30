Что делать, если вас заблокировали за проукраинский контент

Из-за блокирования проукраинских пользователей в социальных сетях ЦБК и Debunk начинает мониторинг таких случаев. Все для того, чтобы люди могли свободно распространять проукраинские сообщения.

Центр противодействия дезинформации объяснил, что эта кампания – продолжение инициативы Debunk в Литве. Благодаря ей собрали более 150 доказательств неблагочестного ограничения пользователей за публикации о войне в Украине.

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Что известно о противодействии блокированию

Центр противодействия дезинформации вместе с организацией Debunk начинает кампанию по мониторингу случаев недобродетельной блокировки иностранных проукраинских пользователей в социальных сетях,

– заявили в ЦПИ.

Они объяснили цель этой работы в том, чтобы:

все могли свободно делиться информацией и новостями из передовой;

беспрепятственно организовывать кампании по сбору средств для поддержки украинцев;

усиливать наш голос и общественную поддержку Украины в международном пространстве.

В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев, которые сталкивались с неправомерной блокировкой аккаунтов в соцсетях за проукраинские публикации или на основании жалоб от пророссийских пользователей или ботов, заполнить специальную форму, в которой можно сообщить о нарушении.

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