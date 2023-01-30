Центр протидії дезінформації пояснив, що ця кампанія – продовження ініціативи Debunk в Литві. Завдяки їй зібрали понад 150 доказів недоброчесного обмеження користувачів за публікації про війну в Україні.

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Що відомо про протидію блокуванню

Центр протидії дезінформації разом з організацією Debunk започатковує кампанію з моніторингу випадків недоброчесного блокування іноземних проукраїнських користувачів у соціальних мережах,

– заявили в ЦПД.

Вони пояснили, мета цієї роботи в тому, щоб:

всі могли вільно ділитися інформацією та новинами з передової;

безперешкодно організовувати кампанії зі збору коштів на підтримку українців;

посилювати наш голос та громадську підтримку України у міжнародному просторі.

У Центрі протидії дезінформації закликали українців, які стикалися із неправомірним блокуванням акаунтів у соцмережах за проукраїнські публікації або на підставі скарг від проросійських користувачів чи ботів, заповнити спеціальну форму, у якій можна повідомити про порушення.

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