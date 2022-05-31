Болгарію слідом за Угорщиною звільнили від нафтового ембарго

Болгарію звільнили від ембарго на імпорт нафти з Росії до кінця 2024 року попри те, що Євросоюз зобов'язався реалізувати заборону до кінця 2022 року.

Залежність Болгарії від російського газу

Болгарія не отримує турбопровідної труби з Росії напряму, але залежність від російського палива становить близько 95%. Про відтермінування розповів прем'єр-міністр країни Кирило Петков. Найближчим часом опублікують висновки Ради ЄС.

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Сьогодні прийде загальний висновок, в якому немає точних деталей по країнах. Але в офіційних домовленостях, які прийдуть через 2 – 3 дні, Болгарія матиме окремий пункт з відступами конкретно для нас, до кінця 2024 року, – сказав Петков.

Він наголосив, що виняток для Болгарії дадуть з метою адаптації нафтопереробного заводу, адже необхідно підготувати його для переробки нафти не з країни-агресорки.

Цей виняток був для нас життєво важливим. І добре, що він не на 1 чи 6 місяців, а до 2024 року, щоб ми могли адаптувати НПЗ, щоб це не вплинуло на ціну нафти,

– пояснив Петков.

Нагадаємо, попередньо від нафтового ембарго звільнили Угорщину.

ЄС прийняв нафтове ембарго проти Росії: коротко

Лідери країн Європейського Союзу погодили ввести ембарго на закупівлю російської нафти. Свою згоду дала навіть Угорщина, яка до цього активно блокувала це ембарго. Однак мова поки йде про заборону на постачання до країн ЄС сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом.

Водночас ЄС поки погодив постачання через північну гілку нафтопроводу "Дружба", від якого залежить Угорщина, яка довгий час блокувала ухвалення ембарго. Спершу країна запропонувала ЄС заплатити їм 15 – 18 мільярдів євро, на що почула відмову. Тож, у ЄС вирішили схвалити ембарго без участі Угорщини.

Водночас ембарго на постачання російської нафти морським шляхом завдасть чималих збитків по російській економіці.

Експерти порахували, що запровадження ембарго на постачання російської нафти, навіть лише часткове, призведе до значних втрат у Росії. Країна недоотримуватиме близько 10 мільярдів доларів.



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