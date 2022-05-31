Болгарию вслед за Венгрией освободили от нефтяного эмбарго

Болгарию освободили от эмбарго на импорт нефти из России до конца 2024 года, несмотря на то, что Евросоюз обязался реализовать запрет до конца 2022 года.

Зависимость Болгарии от российского газа

Болгария не получает турбопроводной трубы из России напрямую, но зависимость от российского топлива составляет около 95%. Об отсрочке рассказал премьер-министр страны Кирилл Петков. В ближайшее время будут опубликованы выводы Совета ЕС.

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Сегодня придет общий вывод, в котором нет точных деталей по странам. Но в официальных договоренностях, которые придут через 2 – 3 дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас, до конца 2024 года, – сказал Петков.

Он подчеркнул, что исключение для Болгарии дадут с целью адаптации нефтеперерабатывающего завода, ведь необходимо подготовить его для переработки нефти не из страны-агрессоры.

Это исключение было для нас жизненно важным. И хорошо, что он не на 1 или 6 месяцев, а до 2024 года, чтобы мы могли адаптировать НПЗ, чтобы это не отразилось на цене нефти,

– объяснил Петков.

Напомним, предварительно от нефтяного эмбарго была освобождена Венгрия.

ЕС принял нефтяное эмбарго против России: коротко

Лидеры стран Европейского Союза согласовали ввести эмбарго на покупку российской нефти. Свое согласие дала даже Венгрия, которая до этого активно блокировала это эмбарго. Однако речь пока идет о запрете на поставку в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем.

В то же время ЕС пока согласовал поставки через северную ветвь нефтепровода "Дружба", от которого зависит Венгрия, долгое время блокировавшая принятие эмбарго. Сначала страна предложила ЕС заплатить им 15-18 миллиардов евро, на что услышала отказ. Поэтому в ЕС решили одобрить эмбарго без участия Венгрии.

В то же время эмбарго на поставку российской нефти морским путем нанесет немалый ущерб по российской экономике.

Эксперты посчитали , что введение эмбарго на поставку российской нефти, даже частичное, приведет к значительным потерям в России. Страна будет недополучать около 10 миллиардов долларов.



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